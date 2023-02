Elenco de ‘Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo’ é o grande vencedor dos prémios SAG

Os prémios da guilda de actores, dedicados apenas à interpretação, destacaram as prestações do filme de Daniel Kwan e Daniel Scheinert. No pequeno ecrã, foi ‘The White Lotus’ a principal vencedora.

Decorreu este domingo mais uma edição dos SAG Awards, galardões atribuídos desde 1995 pela Screen Actors Guild (SAG), uma agremiação de actores norte-americanos fundada nos anos 30 do século passado e composta por mais de 120 mil membros. O elenco de Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo foi o destaque da noite, tendo levado quatro prémios para casa. Na secção séries, a segunda ronda de The White Lotus saiu da cerimónia com dois SAG debaixo do braço.

O filme de Daniel Kwan e Daniel Scheinert tem-se destacado nesta temporada de prémios e nos SAG venceu os de Melhor Actriz, atribuído a Michelle Yeoh, e os dois SAG para as interpretações secundárias de Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis. Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo venceu ainda o SAG para Melhor Elenco de um filme. Ainda na sétima arte, Brendan Fraser arrecadou o galardão de Melhor Actor, pelo seu papel em A Baleia, e Top Gun: Maverick ganhou o SAG para Melhor Elenco de Duplos.

Nas séries, The White Lotus destacou-se com mais um prémio para Jennifer Coolidge, que venceu o SAG de Melhor Actriz em Série Dramática, numa segunda temporada que também conseguiu o prémio de Melhor Elenco em Série Dramática. O SAG de Melhor Actor em Série Dramática foi para Jason Bateman em Ozark.

Na área da comédia, os prémios foram para Jeremy Allen White, considerado o Melhor Actor em O Urso; para Jean Smart, Melhor Actriz em Hacks; e para Abbot Elementary, o Melhor Elenco em Série de Comédia. Os SAG para as melhores interpretações em minisséries ou filmes para televisão foram atribuídos a Sam Alliot, em 1883; e Jessica Chastain, em George & Tammy; enquanto a série Stranger Things também levou um SAG para casa – de Melhor Elenco de Duplos.

Durante a cerimónia, Sally Field foi distinguida com o Life Achievement Award, que assinalou a carreira de mais de cinco décadas da actriz, premiada com dois Óscares e três Emmys.

