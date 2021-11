Eleven marca os 17 anos com jantar entre Koerper, Noélia e o espanhol Óscar Velasco

Continuam as celebrações no Eleven, o restaurante no topo do Parque Eduardo VII. Depois de ter comemorado os 50 anos de carreira, o chef Joachim Koerper prepara um jantar especial para marcar os 17 anos do seu restaurante. Esta quinta-feira, há um menu único preparado com os chefs Noélia Jerónimo, do afamado Noélia e Jerónimo em Tavira, e Óscar Velasco, do Santceloni em Madrid (duas estrelas Michelin).

Há momentos que dificilmente se repetem e o jantar de aniversário do estrelado Eleven será um deles. Afinal, não é todos os dias que Noélia sobe a Lisboa, tal como é raro apanhar o espanhol Óscar Velasco por cá.

“Este será um jantar único, com um menu irrepetível que junta dois chefes muito próximos de mim e que com grande orgulho se juntarão no Eleven para celebrarmos uma noite muito especial. A acompanhar o menu teremos também grandes vinhos de produtores que há muito tempo fazem parte do quotidiano do Eleven”, escreve em comunicado o chef alemão Joachim Koerper.

O menu a seis mãos contará com dois pratos de Koerper, dois de Velasco e três de Noélia. A refeição arranca com um atum rabilho com caviar Beluga, preparado pela chef algarvia, seguindo-se uma sopa de cebola, centeio e presunto ibérico, aipo e alcachofra, do chef espanhol. Noélia cozinha ainda um arroz de robalo com gamba da costa, Koerper participa no jantar com uma pasta com lavagante, limão e manjericão e Velasco finaliza com um jarrete de ternera lechal com puré de batata “Santi Santamaria”. Nas sobremesas, o chef da casa apresenta uma desconstrução da tarte Floresta Negra e Noélia umas castanhas meladas com anis.

Para participar no jantar, que terá o preço de 195€ (com bebidas incluídas), é obrigatória a reserva.

Uma vez em Lisboa, Noélia estará ainda na Taberna Albricoque do chef Bertílio Gomes para um jantar a quatro mãos, marcado para esta terça e quarta-feira, dias 9 e 10. O jantar tem o custo de 40€ por pessoa (sem bebidas) e também aqui é necessário a reserva.

