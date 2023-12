Elliot Page junta-se a curta portuguesa para “amplificar” a narrativa

Elliot Page juntou-se como produtor executivo à equipa da curta-metragem portuguesa Um Caroço de Abacate, traduzido para An Avocado Pit no mercado internacional, noticiou a revista Variety. A parceria foi feita através da Pageboy Productions, empresa fundada pelo actor-norte americano, que assim se torna parceira do projecto da produtora portuguesa Take it Easy Films. Frederico Serra e Andreia Nunes assinam a produção.

Um Caroço de Abacate é curta-metragem multipremiada. Com realização de Ary Zara, mostra o encontro entre Larissa (Gaya Medeiros), uma mulher trans, e Cláudio (Ivo Canelas), um homem cis, numa noite em Lisboa. Duas pessoas “com realidades díspares que até ao amanhecer fazem a sua troca de mundos numa dança cativante que os desafia”, lê-se na sinopse. É uma “história de empoderamento, livre de violência para nos despertar dias melhores”.

Esta notícia chega uma semana antes de serem conhecidas as shortlists de nomeados aos Óscares em nove categorias, entre elas a de Melhor Curta-Metragem de Imagem Real, para o qual Um Caroço de Abacate é elegível, uma vez que arrecadou prémios que qualificam produções para os Óscares. Entre outros, o Grande Prémio do Júri na categoria Melhor Narrativa de Curta-Metragem Internacional do Outfest Los Angeles LGBTQ+ e o prémio Melhor Curta-Metragem Queer no Festival du Court Métrage de Clermont Ferrand, em França. As listas de possíveis nomeados aos Óscares serão conhecidas a 21 de Dezembro e a entrada da Pageboy Productions nesta história poderá impulsionar a divulgação do filme português no mercado norte-americano.

Ary Zara é uma pessoa trans, assim como Elliot Page, que anunciou a transição em Dezembro de 2020.

