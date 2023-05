Em 2024, o IndieLisboa começa um mês mais tarde

O festival de cinema independente faz um balanço da edição de 2023 e anuncia as datas para o próximo ano. Em 2024, o IndieLisboa arranca a 23 de Maio, sensivelmente um mês mais tarde do que é costume.

Entre 27 de Abril e 7 de Maio, Lisboa acolheu a 20ª edição do IndieLisboa com uma programação que voltou a encher salas, regressando aos números pré-pandemia, revelou a organização do festival esta quinta-feira. No mesmo comunicado, o IndieLisboa anunciou as datas para o próximo ano: a 21ª edição irá acontecer entre os dias 23 de Maio e 2 de Junho, cerca de um mês depois das datas de 2023.

Das 270 sessões que integraram a programação da 20ª edição, 17 esgotaram. E foram 30 mil os espectadores que compraram bilhetes para as várias sessões dos 11 dias do festival que este ano passou pelo Cinema São Jorge, Culturgest, Cinema Ideal, Cinemateca Portuguesa ou a Biblioteca Palácio Galveias e também por novos espaços parceiros, como foi o caso do Cinema Fernando Lopes e da Piscina da Penha de França.

Os 314 filmes exibidos neste último festival tornaram-no na maior edição de sempre da história do IndieLisboa, que até Setembro vai andar por várias cidades do país, como Aljezur, Coimbra, Leiria, Montemor-o-Novo, Palmela, Pinhal Novo, Vila Franca de Xira.

+ O terraço do Lux volta a ser palco de concertos gratuitos durante o Verão

+ Festas de Lisboa arrancam a 1 de Junho com êxitos da pop nacional