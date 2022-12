Em Abril, Almada transborda de artes performativas

A 3ª edição da Transborda – Mostra de Artes Performativas tem início no Dia Mundial da Dança, 29 de Abril, e prolonga-se até 14 de Maio, com espectáculos, oficinas e conversas para toda a família. A programação arranca com Ai, Ai, Ai, do coreógrafo brasileiro Marcelo Evelin, no Fórum Municipal Romeu Correia.

Entre os restantes espectáculos programados, seis ao todo, destacam-se O Susto é um Mundo, da coreógrafa e bailarina Vera Mantero, uma das fundadoras da Nova Dança Portuguesa (12 Mai, Sex 21.00, no Teatro Municipal Joaquim Benite); Nébula, o mais recente espectáculo de Vania Vaneau, artista brasileira radicada na França (13 Mai, Sáb 21.00, no Fórum Municipal Romeu Correia); e Quando eu morrer me enterrem na floresta, de Francisco Thiago Cavalcanti e Francisca Pinto, que estreiam assim um dos quatro trabalhos seleccionados para o Apoio à Criação da Casa da Dança de Almada e do Fórum Dança de Lisboa (14 Mai, Dom 19.00, na Casa da Dança).

A agenda inclui também a oficina-performance “Batucada”, com Marcelo Evelin, de 1 a 7 de Maio, das 17.00 às 21.00, na Casa da Dança; e ainda, no mesmo local, mas de 10 a 11 de Maio, das 10.00 às 13.00, a oficina “O Corpo e Suas Camadas: Paisagens Internas e Externas”, com a brasileira Vania Vaneau.

Vários locais. 29 Abr-14 Mai, Sex-Sáb 21.00, excepto dia 6 de Maio (Sáb 18.00), Dom (7) 18.00 e (14) 19.00. Desde 5€

