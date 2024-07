Em Agosto, vai ser mais difícil apanhar o metro no Campo Grande

A ideia é realizar um conjunto de intervenções na estação do Campo Grande, de forma a concretizar mais uma etapa dos projectos de expansão e modernização em curso. Os trabalhos, a executar entre 3 e 19 de Agosto nas linhas Verde e Amarela, vão contribuir ainda para “um aumento significativo da frequência dos comboios e da redução dos tempos de espera”, anunciou o Metropolitano de Lisboa esta sexta-feira, 26 de Julho.

Entre 3 e 17 de Agosto, de sábado a sábado, a estação de Telheiras, na linha Verde, e a ligação da estação do Campo Grande à Cidade Universitária, na linha Amarela, vão estar encerradas. A linha Verde funcionará no troço compreendido entre as estações do Campo Grande e do Cais do Sodré, com comboios de seis carruagens, à excepção do período de 14 a 17 de Agosto, em que a exploração se efectuará com comboios de três carruagens.

A linha Amarela, por sua vez, funcionará entre as estações da Cidade Universitária e do Rato, com comboios de seis carruagens, e entre as estações de Odivelas e do Campo Grande, com comboios de três carruagens.

Já de 18 a 19 de Agosto, a estação do Campo Grande vai estar encerrada ao público e a circulação vai estar interrompida entre Telheiras e Alvalade, na linha Verde, e entre o Lumiar e a Cidade Universitária, na linha Amarela. Neste sentido, a linha Amarela vai funcionar entre Odivelas e Lumiar e Cidade Universitária e Rato e a linha Verde funcionará entre Alvalade e Cais do Sodré, ambas com comboios de seis carruagens. “Prevê-se a reposição da normalidade do serviço nas linhas Verde e Amarela às 06.30 do dia 20 de Agosto.”

A realização destes trabalhos está programada para o mês de Agosto por causa do “decréscimo de procura que habitualmente se regista nesta época do ano”. Para mitigar o impacto que as alterações de serviço poderão provocar junto dos seus clientes, o Metropolitano de Lisboa vai implementar as seguintes medidas:

Aumento da frequência de comboios na linha Verde, de modo a reduzir o tempo de espera;

Reforço do pessoal de estação e dos serviços de vigilância e segurança nas estações afectadas;

Disponibilização de serviço rodoviário alternativo entre Telheiras/Campo Grande;

Disponibilização de serviço rodoviário alternativo entre Telheiras/Alvalade e Lumiar/Cidade Universitária;

Reforço da oferta pela Carris;

Informação atempada aos clientes, outros operadores e partes interessadas.

Os serviços rodoviários alternativos vão ser assegurados através de autocarros em modo vaivém devidamente identificados, entre os dias 3 e 17 de Agosto, de segunda a domingo, das 07.30 às 20.00, com os seguintes percursos: Telheiras (junto à Rua Prof. Eduardo Araújo Coelho) – Campo Grande (junto à Rua Cipriano Dourado) e Campo Grande (junto à Rua Actor António Silva) – Telheiras (junto à Rua Prof. Fernando da Fonseca). Nos dias 18 e 19 de agosto, o serviço especial em autocarros decorrerá entre Telheiras – Campo Grande – Alvalade e entre Lumiar – Quinta das Conchas – Campo Grande – Cidade Universitária.

