Em Arroios há filmes, conversas e workshops para celebrar o Mês da História Negra

A partir de sábado, de 15 em 15 dias, o Largo Residências vai ser tomado pelo colectivo The Blacker the Berry Project, que quer trazer mais diversidade ao meio artístico.

A cooperativa Largo Residências morou 12 anos no Largo do Intendente, mas, na última semana, mudou-se de malas e bagagens para o antigo Quartel da GNR, no Largo do Cabeço de Bola, em Arroios. Com o novo poiso do pólo cultural chega também nova programação. E o colectivo The Blacker The Berry Project vai tomar conta das novas instalações da cooperativa quinzenalmente com filmes, workshops e conversas.

O ciclo do colectivo, que quer trazer mais diversidade ao meio artístico, arranca já este sábado e dura até Fevereiro. O intervalo é simbólico: em Outubro e Fevereiro celebra-se o Black History Month (Mês da História Negra, em português) no Reino Unido e nos Estados Unidos, respectivamente. O objectivo desta residência é claro: “fornecer espaços mais seguros e educacionais além das festas e exposições de arte ocasionais previamente apresentadas pelo projecto”, adiantam em comunicado.

Mariana Valle Lima Jesualdo Lopes, do colectivo The Blacker the Berry.

Este sábado, 22, às 15.00, acontece a conversa "Navegação na Indústria em Portugal", com Filipa Bossuet, Rafaela Neto e Sandra Baldé no painel e a moderação de Jesualdo Lopes, fundador do colectivo. É apenas a primeira das mesas redondas com a participação de “artistas africanos, afrodescendentes, caribenhos e latinxs já dentro da indústria criativa em Portugal”. A programação completa de todas as sessões ainda está por revelar, mas entre os filmes que passarão pelo espaço em Arroios estão Alcindo (2021), de Miguel Dores, ou Hora Di Bai (2017), de Bruno Leal.

Até ao final do ano, as datas para marcar na agenda são 29 de Outubro, 12 e 26 de Novembro e 10 de Dezembro. Em 2023 também já se conhece o calendário das sessões: 7 e 21 de Janeiro e 4 e 11 de Fevereiro.

