Em Campolide, há um café, cowork e estúdio de fitness num só sítio

Nikolay Danyushkin e a mulher, Tanya, abriram o SOMA há um ano, depois de se mudarem da Rússia. Há aulas de yoga e pilates, uma carta com clássicos de pequeno-almoço e espaço para coworking.

Se já passou alguma vez em frente ao SOMA, na Rua de Campolide, é provável que lá tenha visto acontecer, em simultâneo, actividades algo díspares. É um café com uma carta simples e sucinta, mas também um espaço de coworking e um pequeno ginásio, onde acontecem aulas de yoga, pilates e de treino funcional. Como se já não fossem vertentes suficientes para um só lugar, o SOMA acolhe ainda eventos pensados para famílias ou que têm vindo a tornar-se uma tendência por cá, como as coffee raves, uma alternativa às saídas à noite.

O espaço é colorido e alegre, repleto de detalhes em azulão e cor-de-rosa, e abriu há cerca de um ano. Fica num prédio renovado e a cozinha e o estúdio onde acontecem os treinos foram construídos de raiz. Bem iluminada, a zona do café é provida de uma mesa comunitária pensada para quem quer trabalhar no computador. Do outro lado, há mais cinco mesas redondas para quem venha apenas comer – há até autocolantes nalgumas a indicar que não servem de local para trabalhar. O estúdio está separado por uma parede com duas janelas que permitem a quem está no café olhar lá para dentro. No fundo, depois desta sala e da casa-de-banho, fica um terraço pacato com duas mesas e guarda-sóis.

A ideia de criar o SOMA foi de Nikolay Danyushkin e da mulher Tanya, que vieram da Rússia há três anos com planos de abrir um negócio em Lisboa. “Trabalho nesta indústria há cerca de 15 anos e já tive alguns cafés na Rússia, e a Tanya é personal trainer, por isso decidimos que queríamos construir um espaço que cobrisse todas as áreas em que trabalhamos e que fazemos melhor. Acaba por estar tudo conectado, a parte do café e do fitness”, diz o proprietário, referindo que o objectivo era criar um espaço versátil.

Rita Chantre A zona do café e de cowork

“Queremos ter um sítio onde as pessoas podem trabalhar com o computador, porque temos tomadas e wifi, mas também onde podem encontrar-se com amigos, marcar encontros e fazer exercício físico”, explica Nikolay Danyushkin. Ao contrário do que acontece com outros cafés do género na cidade, em que para estar a usar o computador durante um determinado período de tempo é preciso pagar, no SOMA basta consumir algo do menu do café, que foi pensado por Sergei Maslenko, ex-chef do Liberty Café e do Parra Wine Bistro.

A funcionar até às 15.00, a cozinha apresenta seis especialidades clássicas de pequeno-almoço. A tosta de abacate (10€) com pepino, ovo mal cozido, cebola roxa em conserva, rebentos e sementes é um dos best-sellers. Segundo o proprietário, esta é “muito melhor que outras tostas de abacate” que encontramos por aí. Segue-se a sanduíche de queijo e frango (11€) com tomate e salada crocante. Também há papas de aveia (7€) com compota artesanal, frutos silvestres e secos; um prato de pequeno-almoço (9€), que inclui pão massa-mãe torrado, ovo, mortadela e queijo, manteiga e compota artesanal; e salada de alface com curgete, pepino, edamame regada com molho de sésamo (7€).

Rita Chantre Tosta de abacate

Rita Chantre Papas de aveia

Todos os dias há fatias de bolo caseiro (3€) e, às vezes, tarte basca. As outras pastelarias, como os croissants, o pain au chocolat e o caracol de cardamomo, são da padaria doBeco. O café é da Roast Berry (para batch brew e bebidas com espresso) e da Caution Hot (para café de filtro) – ambas as marcas estão à venda no espaço – e ainda da Nomad (para espressos e V60). Os preços variam entre 1,60€ e 5,50€. Chá e matcha também fazem parte da carta.

Passando para as aulas, estas acontecem de terça-feira a domingo em diferentes horários. Há aula de alongamentos (em russo) às terças e domingos, às 18.30 e 11.00, respectivamente; treino funcional às quartas e domingos, pelas 10.00; pilates às quintas e sextas, às 10.00 e 10.10, respectivamente; kundalini yoga e meditação guiada às sextas, às 18.00; e, finalmente, yoga aos sábados, a partir das 08.00. Para reservar lugar basta fazê-lo através do Instagram ou através da aplicação ClassPass. Uma aula custa 15€, quatro 55€ e um pacote de oito aulas 105€.

Rita Chantre Matcha tonic e espresso tonic

Além disto, o SOMA costuma acolher outros eventos, como clubes de corrida ou festas matinais, também conhecidas como coffee raves, que em vez de acontecerem à noite acontecem de manhã e sem álcool. “O evento mais fixe e barulhento que tivemos foi com a Sundaze e foi uma rave matinal, com café e dança. O DJ ficou na mesa de cowork e estavam aqui talvez 60 pessoas, alguns lá fora, mas a maioria cá dentro”, conta Nikolay Danyushkin.

“Acolhemos eventos de lifestyle, mas se alguém estiver interessado em alugar o espaço para algum evento também fazemos isso. Também já tivemos um, organizado pela Circle Saturday, para famílias com filhos pequenos e bebés. Na primeira hora as mães fizeram um treino com um instrutor no estúdio e os pais brincaram com as crianças no café, e na segunda hora levaram os bebés e tiveram uma aula em conjunto”, continua.

Rita Chantre Estúdio de yoga, pilates e treino funcional

Fora do espaço em Campolide, há já ideias de lançar um outro projeto. “Planeio lançar a minha marca de torrefação de café, porque já tenho experiência na área. Vou começar a vender os grãos aqui e depois quero vender noutros sítios”, adianta o proprietário. Ainda não existe um nome, mas a marca será, à partida, lançada este ano.

Rua de Campolide, 83 (Campolide). Horário do café: Qua-Sáb 10.00-15.00, Dom 10.00-13.00

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