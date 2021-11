Em Cascais, as festas de São Martinho fazem-se no meio da natureza

Castanhas assadas, passeios de tractor, ateliers para crianças e percursos de BTT. Entre 13 e 27 de Novembro, as festas são ao ar livre, em comunhão com a terra.

Cascais continua a investir na promoção da natureza. Desta vez, o mote para a programação ao ar livre são as Festas de São de Martinho. Além de dois dias de folia na Pedra Amarela Campo Base e na Quinta do Pisão, a autarquia preparou ainda um passeio de BTT em pleno Parque Natural Sintra-Cascais.

No próximo fim-de-semana, dias 13 e 14 de Novembro, das 10.00 às 17.00, há actividades a decorrer em dois locais distintos. Na Pedra Amarela Campo Base, será convidado a experimentar a pista de arborismo (6€/participante), assim como a apreciar a paisagem enquanto come castanhas, assadas e distribuídas gratuitamente pelos escoteiros do concelho.

Já na Quinta do Pisão, além de castanhas à venda, estão previstos passeios de tractor (3€/participante) e de charrete (10€/grupo), atelier gratuitos para crianças e um momento de degustação do Villa Oeiras, o histórico vinho de Carcavelos, que este ano foi novamente distinguido na 18.ª edição dos Decanter World Wine Awards.

Vale a pena relembrar que o projecto “Natureza para Todos” está a transformar este parque de natureza com mais de 380 hectares num local mais inclusivo, nomeadamente com a disponibilização de novos veículos todo o terreno para condução individual por parte de pessoas que, de outra forma, estavam afastadas do cenário idílico. Para uso gratuito por pessoas com mobilidade reduzida, tanto podem ser conduzidos pelo utilizador como por quem os acompanhe. A reserva deve ser feita com dois a três dias de antecedência para o email atividadesnatureza@cascaisambiente.pt.

Mais tarde, a 27 de Novembro, das 09.00 às 12.00, a Câmara Municipal de Cascais propõe um passeio (4€/participante) guiado pela equipa de BTT do URD de Tires. Com início na Quinta do Pisão, este percurso circular de 15 km passa na Pedra Amarela Campo Base e inclui várias paragens para desfrutar da paisagem única da serra. O objectivo é promover o convívio ao ar livre e sensibilizar para o uso consciente dos trilhos do Parque Natural Sintra-Cascais.

Quinta do Pisão e Pedra Amarela Campo Base. De 13 a 14 de Novembro. Sáb-Dom 10.00-17.00. Entrada livre, mediante reserva. Pedra Amarela Campo Base. 27 de Novembro. Sáb 09.00-12.00. 4€, mediante inscrição. Reservas e inscrições por telefone (215 881 750) ou e-mail (atividadesnatureza@cascaisambiente.pt).

