Em Dezembro, a Filmin estreia três documentários sobre gastronomia

Um restaurante de ramen em Tóquio que enche o estômago e o espírito da comunidade, um pizzaiolo que sonha conquistar uma estrela Michelin e uma chef austríaca que se tornou a primeira mulher vencedora da Taça do Mundo de Culinária, em 2018. A partir de 1 de Dezembro, ficam disponíveis três documentários sobre gastronomia na Filmin, todos com ingredientes bastante diferentes: Come Back Anytime, Stella e She Chef.

©DR Come Back Anytime (2012), de John Daschbach

Come Back Anytime (2021) é um documentário de John Daschbach sobre o pequeno restaurante de ramen Bizentei, em Tóquio, fundado há mais de 40 anos pelo autodidacta Masamoto Ueda e pela sua mulher, Kazuko. Juntos criaram um espaço acolhedor que cria laços entre a comunidade local, numa produção que também acompanha as escapadinhas de fim-de-semana deste casal pelo campo japonês, em busca de produtos como pêras, rebentos de bambu e inhames selvagens da montanha. Come Back Anytime (ou seja, Voltem Sempre) venceu o Prémio do Júri no Sonoma International Film Festival e foi considerado Melhor Documentário no Devour! The Food Film Fest.

©DR Stella (2023), de Tyler Doehring

Quem ainda não recebeu o seu prémio de sonho, mas está na luta, é o chef Ciro Oliva, italiano que ambiciona ser o primeiro pizzaiolo galardoado com uma estrela Michelin. Stella (2023), realizado por Tyler Doehring, é um documentário focado no trabalho que Ciro Oliva desenvolve no seu restaurante Concettina ai Tre Santi, em Nápoles, o centro nevrálgico da operação que poderá concretizar o sonho deste jovem pizzaiolo, para quem “pizza significa alma”. Stella conta com a participação de chefs famosos, especialistas e jornalistas, e mostra como um prato criado para matar a fome aos mais pobres é hoje um dos mais populares em todo o mundo e, em muitos casos, apreciado pela sua elevada qualidade.

©DR She Chef (2022), de Melanie Liebheit e Gereon Wetzel

Por último, She Chef (2022). Um documentário de Melanie Liebheit e Gereon Wetzel que retrata o percurso da jovem chef austríaca Agnes Karrasch, vencedora da Taça do Mundo de Culinária em 2018. Esta era até então uma competição dominada por homens, um reflexo do mundo profissional da gastronomia. Com vinte e poucos anos, Agnes Karrasch já tinha estagiado no Steirereck, considerado o melhor restaurante austríaco, e She Chef segue a sua jornada de aperfeiçoamento por alguns restaurantes de proa, como o alemão Vendôme, em Bergisch Gladbach; o Disfrutar, em Barcelona; ou o remoto Koks, nas Ilhas Faroé.

Filmin. Estreia a 1 de Dezembro

+ Os melhores documentários na Netflix

+ Os melhores restaurantes para comer trufa branca em Lisboa