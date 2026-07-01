Em Julho, é servido um “banquete” de street food no Addiction

O restaurante de Ricardo Manita e Yasmine Van-Dúnem, junto à Avenida, faz dois anos e celebra com um menu especial, em formato degustação, cocktails incluídos, que cruza influências de várias geografias. Vai ficar um mês na carta.

O Addiction vai celebrar o segundo aniversário durante todo o mês de Julho. A partir desta quarta, dia 1, e até dia 31, o restaurante tem disponível um menu especialmente pensado para a ocasião. Chama-se Banquete e é apresentado como um “menu de degustação de street food”, com os best-sellers da casa e influências gastronómicas de várias partes do mundo. Ao todo são oito pratos, uma sobremesa e dois cocktails. Custa 45€.

O Banquete é individual e divide-se em pratos frios e pratos quentes. Quatro de cada. Os primeiros são ostras de Setúbal refrescadas com sorbet de manga e malagueta, finalizadas com um véu cítrico de lima; rolos frescos de arroz com vegetais crocantes, melancia infusionada em dashi, creme de miso, compota de malagueta, zest de limão e amendoim caramelizado; ceviche de robalo e camarão, envolvido em leite de tigre cítrico com toque de coco, ervas aromáticas, gel de manga, malagueta e chips de banana-pão caseiras; e croquete cremoso de espinafres, cheddar fundido, quinoa crocante e malagueta envolvente.

Para os quentes, conte com uma gyoza de lagosta envolvida em manteiga de ervas, dashi de kombu, tobiko preto e la-yu; um lobster roll em manteiga de ervas, molho de kimchi e tobiko preto em brioche dourado; uma espetada de coração de galinha, escabeche de jalapeño e farofa panko com bacon; e uma mini bola de Berlim salgada recheada com pulled pork, coleslaw fresco e cebola caramelizada. As porções são menores do que o habitual, na carta normal, mas a sequência é farta o suficiente para fazer jus ao nome do menu.

Para acompanhar toda a refeição, os cocktails escolhidos para fazer a harmonização do Banquete (incluídos no preço) são o Summer Blanc (vinho branco infusionado com rooibos de maracujá e chá sakura, limão e hortelã) e o Exotic Mule (gin, ananás, maracujá e gengibre). Para fechar, reserve espaço para a sobremesa, para partilhar: o tiramisù, que no Addiction é uma rabanada caramelizada com creme de mascarpone e redução de café. É este o plano das festas – que até pode ser estendido. Ricardo Manita confidencia-nos que, “se correr bem, quem sabe, mantém-se [o Banquete] no menu durante um tempo”.

DR Addiction

Manita é o anfitrião do restaurante, que abriu com a mulher, Yasmine Van-Dúnem, junto à Avenida da Liberdade, em Julho de 2024. Para abrirem o Addiction, fecharam o outro projecto que tinham no Príncipe Real, o RUA, também de street food mas menos ambicioso. Este, além de ser maior, tem esplanada, jardim de Inverno, bar e por vezes transforma-se num espaço de festas com DJs e pista de dança. Onde? Na zona das casas-de-banho.

Rua Rodrigues Sampaio, 21C (Avenida da Liberdade). 966 930 512. Ter 17.00-00.30; Qua-Sáb 12.00-00.30; Dom 10.00-17.00

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