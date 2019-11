Em Lisboa, as luzes de Natal acendem esta sexta-feira

Já está tudo preparado, só falta carregar no botão: as luzes de Natal em Lisboa acendem esta sexta-feira, dia 29, e convidam todos os alfacinhas a abraçar o espírito natalício.

O ano passado as luzes acenderam um bocadinho mais cedo, a 24 de Novembro, mas nunca é tarde para dar mais luz à quadra e iluminar o caminho para o maravilhoso mundo dos presentes.

Mas não serão as primeiras luzes que se acendem este ano em Lisboa. Este ano, os Armazéns do Chiado anteciparam-se e inauguraram as suas iluminações no dia 9 de Novembro, com um concerto do Saint Dominic’s Gospel Choir.

A chegada da luz à capital acontece mais de uma semana depois do vizinho concelho da Amadora ter iluminado as principais ruas da cidade com as tradicionais luzes de Natal. Na Amadora, também as luzes já se acenderam há uma semana.

