Em Lisboa, come-se à grande e à francesa durante uma semana

Há quem considere a culinária francesa a melhor do mundo. É discutível, mas uma coisa é certa: é uma das mais prestigiadas. Para esclarecer os mais indecisos, desafiar os curiosos e agradar aos fiéis apreciadores dos sabores de França, o Goût de/Good France já arrancou em mais de 150 países. Até 22 de Outubro, a sexta edição do evento passa por 19 restaurantes e três lojas aderentes em Portugal continental e ilhas.

Na Grande Lisboa há 14 participantes, entre os quais o típico francês L’Os à Moelle, especializado em carne e vencedor do prémio Melhor Bœuf Bourguignon de Lisboa em 2020, e Les Bons Vivants, que está a servir tábuas de queijos e charcutaria.

Na mesma lista está o estrelado Eleven, do chef Joachim Koerper, e o conhecido Cantinho do Avillez, de José Avillez. Ambos com menus especiais de inspiração francesa. Também em Lisboa, a garrafeira La Pétillante oferece vinhos de todas as regiões, champanhes, foie gras, queijos e não só. Aqui, os clientes terão a oportunidade de provar um novo vinho do Loire todos os dias.

Longe do centro, no Seixal, há um menu especial para degustar no 100 Peneiras, da chef Dina Oliveira. E em Cascais a queijaria francesa Maître Renard casa os queijos com a charcutaria.

+ Jantar à portuguesa na Comporta: canja de ostra, falsa cabidela e tártaro de minhota

+ Hard Rock veste-se de rosa com menu especial e um salão de estética