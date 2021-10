Hard Rock veste-se de rosa com menu especial e um salão de estética

No mês de consciencialização para o cancro da mama, o Hard Rock Lisboa volta a associar-se à campanha internacional Pinktober e promove um conjunto de eventos de angariação de fundos para apoiar a investigação para a cura e tratamento do cancro da mama.

Até ao final de Outubro, o espaço da Avenida da Liberdade recebe concertos solidários e menus especiais. O primeiro momento musical acontece no dia 22, às 22.30, com a finalista do The Voice em 2020, Maria Casal-Ribeiro, mais conhecida como Picas Maria. Os concertos são de entrada gratuita e cada cliente pode deixar a contribuição que pretender à entrada, sendo revertida na sua totalidade para o Fundo IMM Laço.

Só este mês, no restaurante do Hard Rock, também é possível provar menus temáticos que incluem três hambúrgueres: mushroom & bourbon onion burger; the ultimate ‘pub’ burger e blue cheese & bacon burger. Os hambúrgueres custam 11,50€ e, deste valor, 1€ vai para a Hard Rock Heals, a organização solidária da marca, em benefício da Fundação Caron Keating, que apoia várias associações ligadas ao combate contra o cancro. O menu inclui ainda um cocktail de edição limitada, uma tropical margarita (11,65€).

Além dos concertos e dos comes e bebes, o Hard Rock lançou ainda um salão de estética sobre rodas. A carrinha cor-de-rosa vai estar estacionada à porta do Hard Rock nos dias 16, 17, 23, 24 e 30, entre as 11.00 e as 15.30. Com vários serviços disponíveis, como manicure (10€), pedicure (20€), hidratação facial com esfoliação (25€), spa de mãos e pés (25-30€), massagem de mãos e pés (15€), 30% das vendas reverterão para o Fundo IMM Laço.

"É uma honra para o Hard Rock Cafe Lisboa conseguir apoiar aqueles que mais precisam durante a campanha Pinktober, especialmente localmente. Queremos transmitir uma mensagem de força, esperança e consciencialização para todas as pessoas afectadas por esta doença”, diz em comunicado a directora geral do Hard Rock Cafe Lisboa, Marian Fitzgerald.

DR

A acrescentar, o Hard Rock Internacional promove uma edição limitada de merchandise que inclui uma t-shirt e um pin com um design relacionado com o Pinktober. Uma percentagem destas vendas destina-se também a instituições que se dedicam à prevenção e investigação do cancro da mama.

+ Selllva monta o circo às quarta-feiras com animação acrobática

+ Podem os espectáculos ao vivo ser mais sustentáveis?