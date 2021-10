Podem os espectáculos ao vivo ser mais sustentáveis?

A preocupação ambiental já ditou o fim dos copos de plástico descartável nos principais festivais de música, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Como serão os festivais e concertos no futuro? É isso que será discutido nas Green Sessions, uma iniciativa da Comunidade Cultura e Arte, em parceria com o espaço de cowork LACS, o podcast Backstage, e a startup tecnológica UshowMe.

A partir de dia 13 de Outubro e até 10 de Novembro, todas as quarta-feiras, músicos portugueses darão um pequeno concerto, que será transmitido online a partir do LACS Anjos. Depois disso, responderão a perguntas sobre como os espectáculos podem ser mais sustentáveis. Para assistir ao vivo é necessário enviar um e-mail para marketing@comunidadeculturaearte.com. Quem optar por assistir em casa poderá também enviar questões aos artistas através de um chat em tempo real.

O programa das Green Sessions arrancará com a cantora, compositora e produtora Da Chick, a 13 de Outubro. O músico PZ actuará no dia 20 e o rapper Nerve subirá ao palco a 27. Em Novembro, será Cláudia Pascoal a tomar conta do cowork dos Anjos, no dia 3, e o músico e produtor Left, no dia 10.

LACS Anjos. Rua Febo Moniz 27B (Anjos). 13 de Outubro a 10 de Novembro. Qua 19.00-19.45. Grátis.

