Este festival em Benfica quer pôr o público a plantar o futuro

Chama-se Solo e prolonga-se por dois dias com workshops, concertos e um grande foco na sensibilização ambiental. A primeira edição está marcada para este fim-de-semana.

Enquanto a estação fria não chega em força, é tempo de aproveitar os espaços verdes da cidade. No fim-de-semana de 16 e 17 de Outubro, o parque urbano da Quinta da Granja, em Benfica, é ocupado pela primeira edição do Solo, um festival gratuito com uma programação orientada para despertar a consciência ambiental dos visitantes, pondo “a cabeça nas nuvens e os pés na terra”.

Para fomentar este contacto directo com a natureza e o meio ambiente há uma série de workshops sobre desperdício na cozinha, cosmética sustentável, compostagem e hortas em casa (todos requerem inscrição, que pode ser feita aqui). Há também actividades desportivas (como uma aula de yoga ou uma caminhada), acções educativas, visitas guiadas e espectáculos infantis para que toda a família se possa perder no parque urbano que fica entre a Avenida do Colégio Militar e a Avenida Lusíada.

Ao longo de todo o festival, cujo mote é "plantar o futuro", é possível visitar ainda um mercado de produtos biológicos (das 09.00 às 15.00) e uma feira fértil (09.00 às 18.00), onde se apresentam projectos e ideias de sustentabilidade. O cartaz do Solo contempla também um concerto por dia: Filho da Mãe actua no sábado e Cais Sodré Funk Connection no domingo.

Parque Urbano da Quinta da Granja (Benfica). 16-17 de Outubro. Entrada livre.

