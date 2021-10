Troino ao Léu leva mercado e animação de rua a Setúbal

Os comerciantes e artistas do bairro do Troino, em Setúbal, vão dinamizar a zona com um mercado ao ar livre e animação cultural no último sábado de cada mês.

Troino ao Léu, no Bairro do Troino, em Setúbal

A estreia do Troino ao Léu, em Setúbal, ocorreu em Setembro. Agora, a mostra de rua no bairro do Troino, que até faz parar o trânsito em três ruas, vai repetir-se no último sábado de cada mês. A próxima edição está marcada para 30 de Outubro, das 10.30 às 21.00. A entrada é gratuita e só vai puxar os cordões à bolsa se, porventura, não conseguir resistir aos talentos dos comerciantes presentes. A programação inclui um mercado e animação cultural, com teatro, arte e cultura urbana.

“A primeira edição superou as nossas expectativas”, confessa Vanessa Lima, presidente da Associação Bairro Cool, responsável pela organização da iniciativa, em parceria com a Câmara Municipal de Setúbal e a União de Freguesias de Setúbal. O objectivo é dinamizar a zona, atraindo novos visitantes, consumidores ou comerciantes, através do encontro com os negócios do bairro. Mas também há espaço para os artistas locais, que podem expor e vender os seus trabalhos.

Se é fã da cultura urbana e apoia o comércio tradicional, a economia circular e o convívio, o Troino ao Léu pode ser a desculpa por que estava à espera para fazer uma escapadinha até Setúbal. Aproveitamos, aliás, para lembrar que, antes do Troino ao Léu, tem as Happy Fridays, com música, petiscos e muitas actividades, todas as últimas sextas-feiras do mês. A próxima está agendada para 29 de Outubro. Para não perder pitada, o melhor é seguir a página de Facebook do Bairro Cool.

