Em Monserrate, o jazz volta a soar ao pôr-do-sol

A partir de 6 de Setembro, o Jazz em Monserrate regressa a uma das paisagens mais emblemáticas de Sintra. No Parque de Monserrate, e até ao final do mês, serão oito os concertos ao pôr-do-sol, sempre às 19.00, na primeira edição do festival que convoca artistas internacionais.

Marcados para as sextas e sábados, os concertos são o ponto alto do festival. O primeiro, no dia 6 de Setembro, abre alas para o vibrafonista e compositor Eduardo Cardinho. No dia seguinte, é a vez de André Rosinha, no contrabaixo, apresentar o seu novo álbum, acompanhado pelo piano de João Paulo Esteves da Silva e a bateria de Marcos Cavaleiro.

No segundo fim-de-semana de festival, o relvado de Monserrate é pano de fundo do concerto da norte-americana Emma Frank. Sábado (14), actua a cantora e compositora Filipa Franco em quinteto com João Gato (saxofone alto), Vasco Pimentel (piano), Francisco Nogueira (contrabaixo) e João Lopes Pereira (bateria).

A 20 de Setembro, o Trio de Jazz de Loulé – com João Pedro Coelho ao piano, António Quintino no contrabaixo e João Lopes Pereira na bateria – junta-se ao baterista e vibrafonista catalão Jorge Rossy. No sábado seguinte é esperado um duo composto pelo guitarrista brasileiro Augusto Baschera e pelo pianista português João Bernardo.

O último fim-de-semana de Jazz em Monserrate arranca com Margarida Campelo, cantora, compositora e instrumentista, que tem em Supermarket Joy o seu álbum de estreia. No sábado, 28 de Setembro, é o baterista português Alexandre Frazão que fecha o cartaz.

Além dos concertos, destaque para uma masterclass gratuita com o catalão Jorge Rossy, marcada para 21 de Setembro às 14.00. As inscrições podem ser feitas até 31 de Agosto. A pensar nas famílias, o programa inclui quatro sessões em colaboração com os alunos da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, com o mote "O que é jazz?", dirigidas pela cantora e pedagoga Catarina dos Santos. Os mais pequenos serão levados numa viagem pela história deste género musical. No final de cada concerto, haverá uma jam session aberta a jovens estudantes. A participação é gratuita na compra de bilhete de acesso ao Parque de Monserrate.

A terceira edição do festival, onde Inês Laginha se estreia como directora artística, conta ainda com um concerto de apresentação. Inicialmente agendado para Junho, acontecerá a 5 de Setembro, às 19.00. O saxofonista espanhol Perico Sambeat é a estrela em cartaz.

Parque de Monserrate (Sintra). 6-28 Set (Sex-Sáb). 15€ (concertos). Bilhetes e programação completa aqui

