Em Portugal, o Arkadiko Film Fest passa na Filmin

Nem todos os festivais que celebram a sétima arte acontecem nas salas de cinema. Após ter sido a casa do Atlântida Film Fest, a Filmin (Espanha e Portugal) juntou-se à MYMovies (Itália) e à Cinobo (Grécia e Chipre), outras duas plataformas de streaming europeias, para lançar o Arkadiko Film Fest. Promover o cinema europeu com uma selecção cuidada de filmes é o grande objectivo desta iniciativa, que estará em catálogo durante todo o mês de Abril.

O programa combina um conjunto de clássicos do cinema europeu com obras contemporâneas, sublinhando a diversidade do património cinematográfico do Velho Continente. Adopta o nome da ponte Arkadiko, localizada na Grécia desde a Idade do Bronze, para simbolizar esta ligação entre o passado e o presente. São cinco as sessões duplas que propõem a visualização de um filme clássico lado a lado com um filme mais contemporâneo. A proposta, diz a Filmin em comunicado, é que ajudem a explorar “temas relevantes para a Europa de hoje, gerando debates sobre questões sociais e culturais, ao mesmo tempo que une diferentes gerações e celebra a riqueza do cinema europeu”.

Cada dupla de filmes tem um tema. Como o “Wisdom’s Journey”, que junta Daisies (1966), de Věra Chytilová, e The Staff Room (2021), de Sonja Tarokić, sob o tema da educação. Seguem-se "Euro Echoes", sobre a evolução do cinema europeu, com os filmes Twilight (1990), de György Feher, e Any Day Now (2020), de Hami Ramezan; "Into the Abyss", uma incursão pela toxicodependência com Christiane F. (1981), de Uli Edel, e Como Salvar um Amigo Morto (2022), de Marousa Siroekovskaya; "Rainbow Reels", centrado no cinema LGBTQ+, com Le Beau Mec (1979), de Wallace Potts, e Poppy Field (2020), de Eugen Jebeleanu; e "Generation Lost", sobre o desemprego, com os filmes Los Golfos (1960), de Carlos Saura, e Going to the Dogs (2021), de Dominic Graf.

O Arkadiko Film Fest termina com drama erótico Borders of Love (2022), de Tomasz Wínski. Os seis filmes contemporâneos enumerados em cada dupla temática competem pelo Prémio do Público.

