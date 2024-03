HBO Max muda para Max em Maio e já se sente o bafo de ‘House of The Dragon’

Warner Bros. Discovery revelou a data de lançamento da Max em Portugal. Jogos Olímpicos e a segunda temporada de ‘House of The Dragon’ são as primeiras novidades.

A Warner Bros. Discovery (WBD) anunciou há um ano os planos para uma mudança de ares no streaming até agora conhecido por HBO Max. Esta quinta-feira fez saber que, em Portugal, é a partir de 21 de Maio que o serviço passa a chamar-se Max. Apenas Max. Uma espécie de versão aprimorada da actual HBO Max, com mais conteúdos e onde este ano será possível assistir aos Jogos Olímpicos e ao regresso da aguardada segunda temporada de House of The Dragon, que chega ao catálogo a 17 de Junho.

São estas as primeiras grandes novidades avançadas hoje pela WBD, proprietária da HBO, que também lançou não um, mas dois trailers da série que adapta à televisão (novamente) o mundo criado por George R. R. Martin.

O catálogo da Max será engordado com mais títulos, embora ainda sem datas de estreia. É o caso das séries The Penguin (spin–off do filme The Batman), Welcome to Derry (prequela dos filmes It, adaptados dos livros de Stephen King) e The Franchise, série de comédia realizada por Sam Mendes que acompanha as peripécias de uma produção de um filme de super-heróis. Também a caminho está um conjunto de reality shows oriundos dos canais da WBD, como 90 Day Fiancé (TLC), A Febre do Ouro (Discovery Chanel) ou Fixer Upper (HGTV).

Subscrever por desporto

Mas há, literalmente, outros planos. Os de subscrição. Uma das grandes apostas da Max será o desporto e este ano serão emitidos neste serviço todos os momentos dos Jogos Olímpicos de Paris (26 de Julho a 11 de Agosto), um evento que estará acessível a todos os planos de subscrição. O mesmo não acontece com outras novidades desportivas, que farão parte do novo Plano Sports Add-On, cuja subscrição dará acesso aos canais Eurosport 1 e Eurosport 2, com emissões em directo, assim como aos torneios de Grand Slam de ténis (Open da Austrália, Roland-Garros), as Grandes Voltas de ciclismo (Giro d'Italia, La Vuelta a España, Tour de France), para além da Volta a França Feminina) ou as 24 Horas de Le Mans, além de Campeonatos do Mundo e da Taça do Mundo dos desportos de inverno.

Os preços dos novos planos de subscrição serão anunciados nas próximas semanas, mas a WBD avança que os utilizadores mantêm os seus perfis actuais. À partida, a aplicação HBO Max será actualizada automaticamente para Max, mas noutros casos, quando os utilizadores abrirem a aplicação HBO Max, ser-lhes-á pedido para fazerem o download da nova aplicação Max.

