‘The Crown’ lidera nomeações aos BAFTA televisivos

Um pouco fora da época de prémios, a British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) anunciou esta quarta-feira os nomeados para as suas duas cerimónias de prémios, que distinguem o que de melhor se fez na televisão britânica em 2023. Conheça os principais nomeados para os BAFTA Television Awards e também para os BAFTA Television Craft Awards, dedicados às categorias mais técnicas. As cerimónias estão marcadas para 12 de Maio e 28 de Abril, respectivamente.

É a série The Crown que recolhe um maior número de nomeações: Actor (Dominic West), Actor Secundário (Salim Daw), Actriz Secundária (Elizabeth Debicki e Lesley Manville), assim como Figurinos, Caracterização, Som e Efeitos Visuais, estes na lista dos Craft Awards. No entanto, a popular produção da Netflix não chegou aos finalistas na categoria de Melhor Série Dramática, numa lista composta por The Gold, Happy Valley (não disponíveis em Portugal), Slow Horses (AppleTV+) e Top Boy (Netflix). No género comédia, estão nomeadas as séries Big Boys, Dreaming, Extraordinária (Disney+) e Such Brave Girls, um dos grandes sucessos da temporada que chegou recentemente à Filmin.

Os BAFTA televisivos também destacam produções internacionais, e neste caso as nomeações foram para as norte-americanas The Bear (Disney+), Beef (Netflix), The Last Of Us (HBO Max), Amor e Morte (HBO Max), Succession (HBO Max) – e para a série francesa As Mil Vidas de Bernard Tapie (Netflix).

Já os prémios de actores não conhecem fronteiras e estão nomeadas interpretações de filmes nacionais e internacionais. Para a categoria de Melhor Actor, além de Dominic West, estão nomeados Brian Cox, por Succession; Kane Robinson, por Top Boy; Papa Essiedy, por O Projeto Lazarus; e Steve Coogan, por The Reckoning. Na rota para o BAFTA de Melhor Actriz, estão Anjana Vassan, por Black Mirror (Netflix); Anne Reid, por The Sixth Commandment; Bella Ramsey, por The Last of Us; Helena Bonham Carter, por Nolly; Sarah Lancashire, por Happy Valley; e Sharon Horgan, por Best Interests. Nas categorias secundárias, além dos actores já enunciados da série The Crown, estão ainda nomeadas as actrizes; Harriet Walter, por Succession; Jasmine Jobson, por Top Boy; Lesley Manville, por The Crown; Nico Parker, por The Last of Us; e Siobhan Finneran, por Happy Valley; e os actores Amit Shah, por Happy Valley; Éanna Hardwicke, por The Sixth Commandment; Harris Dickinson, por Um Homicídio no Fim do Mundo (Disney+); e Matthew Macfayden, por Succession.

Curiosamente, os BAFTA têm categorias dedicadas às performances em séries de comédia, onde se destaca a primeira nomeação de sempre a um BAFTA do actor David Tennant (Doctor Who), um dos mais acarinhados actores britânicos, que consegue a nomeação pelo seu papel em Good Omens (Prime Video).

Conheça a lista completa de nomeados no site dos BAFTA.

