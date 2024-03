Entre 12 e 21 de Abril, várias salas de cinema de Lisboa acolhem mais uma edição da Festa do Cinema Italiano. E há duas novidades: aos habituais Cinema São Jorge, UCI El Corte Inglés e Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, juntam-se à festa o Cine-Teatro Turim e o Cinema Fernando Lopes. A programação foi apresentada esta terça-feira no restaurante Mano a Mano, que volta a ser um dos parceiros do festival numa programação paralela dedicada à gastronomia.

Uma das sessões mais esperadas é a de abertura, reservada para a noite de 12 de Abril no Cinema São Jorge, onde será exibido o filme Ainda Temos o Amanhã, que marca a estreia na realização da actriz Paola Cortellesi, que também escreve o argumento. O enredo acompanha Delia (Cortellesi), mulher de Ivano e mãe de três que um dia recebe uma misteriosa carta que, diz o dossier de imprensa da Festa do Cinema Italiano, “desperta a sua coragem para desafiar o destino e imaginar um futuro melhor, não apenas para si mesma”.

O filme mistura drama, comédia e emancipação feminina. “Unindo a commedia all’italiana a um neorealismo pop, a realizadora presta um tributo aos feitos extraordinários de muitas mulheres comuns que, sem suspeitarem, contribuíram para a construção de uma sociedade mais igualitária”. A longa-metragem foi o nono filme italiano mais visto de sempre no seu país de origem e nas bilheteiras italianas bateu alguns dos maiores sucessos do ano passado, como Barbie e Oppenheimer. Chegará ao circuito comercial português no próximo dia 9 de Maio.

Na outra ponta do calendário, no mesmo local, mas a 21 de Abril, a sessão de encerramento exibe Confidenza, do realizador Daniele Luchetti, que volta a adaptar uma obra do escritor Domenico Starnone, quatro anos após Laços (2020).

Pelo meio, além do programa desenhado em parceria com a Cinemateca, previamente anunciado, que assinala “o outro 25 de Abril”, haverá muito para ver. Como a retrospectiva Sem Censura – Sucessos do Cinema Italiano no pós 25 de Abril, que celebra a relação entre o cinema italiano e a liberdade em Portugal. Com o fim da censura em Portugal, e logo a seguir à revolução de 1974, estiveram por cá 101 filmes italianos (que na altura meteram as produções norte-americanas no segundo lugar do ranking nacional) e cinco dessas fitas são revisitadas no Cine-Teatro Turim e Cinema Fernando Lopes, a partir de 18 abril, de Feios, Porcos e Maus (1976), de Ettore Scola; a Salon Kitty, O Bordel dos Nazis (1975), de Tinto Brass.

Como tem sido hábito, a Festa do Cinema Italiano também se aventura pela cultura além sétima arte. Como a Aperifesta, um warm-up já em curso por vários espaços nas quintas-feiras de Março. Esta semana, a festa está marcada para um final de dia com aperitivos no Triângulo da Graça, onde terá lugar um live set do Foggy Project, acompanhado de Bunna (Africa Unite). Nas sextas-feiras de 22 e 29 de Março e quintas-feiras de Abril (excepto dia 12, data da sessão de abertura), o restaurante Mano a Mano terá também uma selecção especial de aperitivos italianos. Destaque ainda para um cine-jantar na Praça (no Hub Criativo do Beato) a 15 de Abril; uma noite de comédia stand-up no Cinema São Jorge, no mesmo dia; ou uma noite de magia “à italiana” com Magic Douglas, também no São Jorge.

A programação completa pode ser consultada no site da Festa do Cinema Italiano, que até Junho também chega a várias cidades do país.

+ Procuram-se: curtas portuguesas de pôr os cabelos em pé. Oferece-se recompensa