Em Setembro, há artes nos bairros da Graça e São Vicente de Fora

A Colina das Artes regressa a São Vicente para uma terceira edição, de 6 a 14 de Setembro. A programação, totalmente gratuita, procura promover o contacto do público com as mais variadas formas de expressão artística, desde música até literatura e teatro.

A agenda completa ainda não foi divulgada, mas destacam-se os concertos de Sara Correia (no Patriarcado, a 11 de Setembro), Sérgio Godinho e Gisela João (ambos nos Claustros do Convento da Graça, a 13 e 14 de Setembro, respectivamente), e as actuações dos combos do Hot Clube de Portugal (no Miradouro Sophia de Mello Breyner, a 13 e 14 de Setembro).

Está ainda prevista a inauguração da exposição “Subway Life”, de António Jorge Gonçalves, no Mercado de Santa Clara, bem como duas noites de cinema programadas pelo Royal Cine nos Claustros do Convento da Graça (a 6 e 7 de Setembro) e um dia de cinema infantil com o Cinema Insuflável no Largo da Graça (a 14 de Setembro).

Vários locais (Graça e São Vicente de Fora). 6-14 Set, vários horários. Grátis

