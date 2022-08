Em Setembro, há Jazz ao pôr-do-sol em Monserrate

O ciclo Jazz em Monserrate estreia-se no relvado e jardins do palácio entre 15 e 18 de Setembro, juntando nomes consagrados e jovens artistas do jazz português contemporâneo. A ambição é promover um diálogo entre música, património e natureza.

A iniciativa arranca dia 15, às 19.00, com o guitarrista Afonso Pais, acompanhado por um trio de vozes em coro (João Neves, Nazaré da Silva e Maria Luísa) e uma secção rítmica, com João Hasselberg, no baixo, e João Pereira, na bateria.

A 16 de Setembro é a vez do saxofonista Tomás Marques. Vencedor do Prémio Jovens Músicos em 2019 e um dos mais destacados saxofonistas da nova geração, apresenta-se com Samuel Gapp no piano, Rodrigo Correia no contrabaixo e Diogo Alexandre na bateria.

No dia seguinte, o guitarrista e compositor André Fernandes invade os jardins acompanhado dos saxofonistas José Pedro Coelho e João Mortágua, do contrabaixista Francisco Brito e do baterista João Pereira.

O encerramento está marcado para 18 de Setembro, com a apresentação de Jangada, o novo álbum do Mário Laginha Trio. Referência do jazz nacional, o pianista e compositor Mário Laginha conta com a cumplicidade de Bernardo Moreira, no contrabaixo, e de Alexandre Frazão, na bateria.

O bilhete para os quatro concertos custa 51€ e inclui visita livre ao Parque e Palácio de Monserrate nos dias indicados, a partir das 18.30.

Parque e Palácio de Monserrate, Sintra. 15-18 Set. Qui-Dom 19.00. 51€

