Em Setembro, há três dias de Festa do Livro na Amadora

A Festa do Livro chega à Amadora em Setembro, de 13 a 15, na Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos. Além da habitual feira, no Auditório Rogério Rodrigues, a programação inclui ainda workshops, conversas, um espectáculo, um podcast e um jantar literário.

O arranque faz-se a 13 de Setembro, às 18.30, com uma conversa com Ana Markl sobre os 50 anos do 25 de Abril de 1974. A radialista é autora de Avó, onde estavas no 25 de Abril? (2022), que revisita os factos e o imaginário colectivo para revelar aos mais novos o que aconteceu, afinal, naquele dia inicial inteiro e limpo. Segue-se uma mesa de debate sobre criatividade e humor em tempos de censura (Sex 19.30), com Rui Cardoso Martins e Rita Taborda Duarte, e um apontamento musical (Sex 20.30) por Miguel Berkemeier.

No dia seguinte, 14 de Setembro, a festa recomeça às 11.30 com a cerimónia de entrega do Prémio Literário Orlando Gonçalves. Já à tarde, está previsto um ateliê de escrita fantástica, às 14.00, com a portuguesa M. G. Ferrey, autora de Aquorea Inspira e Aquorea Expira, seguida de duas mesas de debate: uma sobre literatura para jovens adultos, às 16.00, com Daniela Rebocho e Diogo Simões, e moderação de Raquel Almeida (@bichodagalaxia no Instagram); e outra sobre literatura e redes sociais, às 17.00, com Bruno Leão e Filipa Fonseca Silva, e moderação de Rita da Nova. Mais tarde, pelas 19.00, estreia-se a Amadora YA Book Party, com agenda própria.

No último dia, domingo, 15 de Setembro, a manhã é pensada para jovens dos oito aos 12 anos, que são convidados a participar num ateliê de “como desenhar uma cara no estilo Manga”, orientado pela artista Joana Rosa. Seguem-se duas mesas de debate, uma sobre banda desenhada, às 16.00, com Filipa Beleza e Joana Afonso, e moderação de Sandy Gageiro; e outra sobre a literatura lusófona actual, às 17.00, com Rafael Gallo e Tatiana Salem Levy, e moderação de Pedro Vieira. Logo a seguir, às 18.30, poderá assistir ao vivo ao podcast Vale a pena, de Mariana Alvim. E, antes de se ir embora, há ainda um jantar mistério (12,50€), onde os participantes são desafiados a encarnar personagens propostas pela autora Mafalda Santos.

A entrada é livre e a maior parte das actividades são totalmente gratuitas, embora algumas requeiram inscrição, estando sujeitas à lotação dos espaços. A Feira do Livro funciona sexta-feira das 16.00 às 20.00, ao sábado das 14.00 às 22.00 e ao domingo das 10.00 às 13.00 e das 14.00 às 20.00.

Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos. 13-15 Set, Sex 16.00-20.00, Sáb 14.00-22.00 e Dom 10.00-13.00/ 14.00-20.00. Entrada livre

+ Rui Cardoso Martins: “Dei tudo o que sabia sobre mim”