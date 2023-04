Em Sintra, as praias já têm vigilância aos fins-de-semana e feriados

As praias do concelho têm nadadores-salvadores, aos fins-de-semana e feriados, até ao início da época balnear.

O calor chegou, o cheirinho a Verão também e a afluência às praias de Sintra tem sido tanta que a autarquia decidiu garantir vigilância ainda antes do início da época balnear. A partir de agora, os areais do concelho têm nadadores-salvadores aos fins-de-semana e feriados.

“A medida pretende acautelar situações que coloquem em risco a segurança e a vida dos banhistas, numa altura em que, apesar das temperaturas elevadas, o mar ainda apresenta condições adversas à prática balnear”, lê-se em comunicado da Câmara Municipal de Sintra.

O protocolo, estabelecido com a Associação de Praias do Concelho de Sintra, inclui a Praia da Adraga, a Praia Grande, a Praia das Maçãs, a Praia do Magoito e a Praia de S. Julião, e permite aos concessionários manter o dispositivo de assistência a banhistas, com a presença por praia de dois a três nadadores-salvadores.

“O objectivo não é abrir já a época balnear, trata-se sobretudo de agirmos em consciência e acautelarmos, na medida do que nos é possível, a protecção de quem frequenta as nossas praias. É um gesto muito relevante e de grande solidariedade entre a Câmara e a Associação de Praias de Sintra”, diz o presidente da autarquia, Basílio Horta.

