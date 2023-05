Em Sintra, os sábados são dedicados à agricultura

A Sua Horta em Casa é a mais recente iniciativa da Parques de Sintra a pensar em quem quer ter uma horta em casa, mas não sabe por onde começar. Entre 20 de Maio e 14 de Outubro, a Quintinha de Monserrate é palco de quatro workshops de agricultura biológica.

No sábado, dia 20 de Maio, às 09.00, pode participar no primeiro, com o tema “Como começar uma Horta Biológica I (Primavera/Verão)”. Vão ser quatro horas de formação para aprender quais são as melhores culturas para plantar na Primavera e no Verão e como semear na varanda ou no terraço.

No mês seguinte, dia 3, o workshop “Tudo sobre plantas aromáticas e medicinais” durará o dia inteiro, das 09.30 às 12.30 e das 14.00 às 17.00. Se tem interesse nestas plantas específicas, vai ficar a saber como manter uma zona dedicada às mesmas em casa e como prevenir e tratar as principais pragas que as afectam.

Os mais curiosos em pragas e doenças das plantas têm direito a um workshop a 23 de Setembro, entre as 09.00 e as 13.00, que ensina a identificá-las e a preparar tratamentos preventivos e curativos biológicos.

A 14 de Outubro, entre as 09.00 e as 13.00, a formação “Como começar uma Horta Biológica II (Outono/Inverno)” encerra o ciclo. Os participantes ficam a conhecer as melhores culturas para aproveitar melhor os seus jardins nestas estações do ano.

Cada workshop, com lotação máxima de 15 participantes, estará a cargo da engenheira agrónoma e produtora de plantas biológicas Carla Vinagre.

Quintinha de Monserrate (Sintra). Mai-Out. Vários horários. 45€-65€, bilhetes vendidos exclusivamente no site da Parques de Sintra

