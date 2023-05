Primeira edição do Festival Regador chega à Penha de França este fim-de-semana

A sustentabilidade é o mote do Festival Regador, que decorre de 12 a 14 de Maio, na Horta Alto da Eira, na Penha de França. Com o objectivo de incentivar soluções de agricultura colectivas e sociais nos centros urbanos, o programa inclui um mercado agrícola com produtores locais, oficinas, conversas e plantios.

Na sexta-feira, o festival arranca com música, ao som de DJ Manifesta, entre as 18.00 e as 00.00. Vai ser preciso esperar até sábado para sujar as mãos. O mercado de produtos locais começa às 10.00 e, entre as 11.00 e as 13.00, vai poder participar na oficina Culinária Saudável Zero Desperdício. Segue-se uma conversa acerca de agricultura colectiva nos centros urbanos. Quando a fome apertar, pode forrar o estômago nas bancas de comes e bebes que vão estar abertas todos os dias. Às 21.30 o concerto de Jhon Douglas encerra o segundo dia de festival.

No domingo, além de retomar algumas actividades do dia anterior, a organização introduz uma oficina sobre compostagem, das 11.00 às 13.00. Logo a seguir, as crianças têm uma aula de bicicleta, a partir das 14.00, enquanto os pais podem assistir a uma apresentação da próxima edição do Festival Jardins Abertos, marcada para o final do mês. A cantina social mensal itinerante À Mesa! é responsável por um jantar comunitário, marcado para as 20.30.

A iniciativa é organizada pela Associação Regador, cujo principal objectivo é tornar a prática de agricultura sustentável numa atividade comunitária no centro de Lisboa.

Horta Alto da Eira, Rua Frei Manuel do Cenáculo (Penha de França). Sex 18.00-00.00, Sáb 12.00-00.00, Dom 12.00-20.00. Entrada livre

Texto editado por Mauro Gonçalves

