Xtranhez. A festa que Sonic Boom começou em Sintra continua em Lisboa nos próximos meses

Esta história começa em Sintra. Foi para a freguesia de Galamares, em Sintra, que Pete Kember, ou Sonic Boom, player fundamental da música marginal anglo-americana desde os 80s, se mudou há sete anos. E foi na Praia das Maçãs, na mesma vila, que o ex-Spacemen 3, juntamente com outro sintrense adoptivo, Jussi Brightmore, dos Gum Takes Tooth, organizou a primeira noite Estrangeiros em Março de 2022. Um ano e um nome depois, porém, neste Março, as agora noites Xtranhez estrearam-se em Lisboa, no Lounge. E vão continuar a fazer a festa na capital nos próximos meses.

A próxima noite Xtranhez está marcada para sábado, 20 de Maio, no Cosmos, em Campolide. É uma sala que Pete Kember já conhece, e onde vai estar bem acompanhado entre as sete da tarde e a meia-noite. Além de um set back-to-back de Sonic Boom e Panda Bear, estão também previstas actuações de Lizatron, metade do duo Invisible Sounds e dinamizadora de muitas noites em Lisboa (incluindo a estreia de Kember no Cosmos, em Março do ano passado); Jussi Brightmore, membro dos Gum Takes Tooth e co-fundador de Xtranhez; e Daniel Herman-Collini, metade de Camila Fuchs.

Cerca de um mês depois, na sexta-feira, 23 de Junho, Sonic Boom, Panda Bear, Lizatron, Jussi Brightmore e Daniel Herman-Collini reencontram-se no Lounge, uma sala onde a maioria já tocou ou passou música. A festa, no Cais do Sodré, dura das dez da noite até às três da manhã. E enquanto no Cosmos é preciso pagar 6€ para ver toda esta gente boa – uma bagatela, em comparação com os preços obscenos de cada vez mais bilhetes para concertos ao vivo – no Lounge não é sequer necessário gastar um euro para ouvir estes campeões. Não há grande desculpa para falhar isto.

Já agora, quem precisar de mais Sonic Boom e Panda Bear nas suas vidas – ou não quiser esperar até dia 20 para os ouvir – pode encontrá-los este sábado, 13, no exterior da sala de armas do quartel que hoje alberga o LARGO. O duo junta-se a Alicia Carrera no topo do cartaz do primeiro Desarme. Além destes três, o programa da matiné, que começa às 14.00 e só acaba às 23.00, inclui ainda os residentes Lizatron (outra vez), Miguel Limão e Bruxizme – só fica a faltar Stasera, ou Afonso Simões, músico dos Gala Drop, que não se pode juntar aos restantes organizadores nesta data.

Cosmos. 20 Mai (Sáb). 19.00. 6€; Lounge. 23 Jun (Sex). 23.00. Entrada livre.

+ Glockenwise e outros concertos a não perder em Lisboa esta semana

+ O ‘Reset’ solar de Panda Bear & Sonic Boom também é português