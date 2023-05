Jardins Abertos – Primavera 2023, a edição das cidades comestíveis

A alimentação é o tema eleito para esta edição dos Jardins Abertos da Primavera 2023, mantendo um rumo já traçado o ano passado com as interessantes e concorridas visitas às experiências do Instituto Superior Técnico, por exemplo.

Dar a conhecer espaços de investigação e projectos comunitários em Lisboa que apresentam soluções criativas para desenvolver sistemas sustentáveis de produção de vegetais vai ser o grande foco. É nesse âmbito que vai poder visitar projectos comunitários fora da caixa, e com financiamentos públicos, como a Agrofloresta de Bela Flor, numa encosta de Campolide, onde decorrerá a oficina Ramos de Flores, Hortícolas e Aromáticas (sábados, 15.00) e a Horta Alto da Eira, perto de Sapadores, onde, aos sábados, haverá as oficinas Fabrico de Massa Mãe e Pão (15.00) e Confecção de Pizzas no Forno Comunitário (18.00), além de visitas guiadas (14.00 e 14.30) e até cinema (21.30).

Yago Barbosa Agrofloresta da Bela Flor, Campolide

Há ainda mais dois espaços preocupados com a produção urbana sustentável. Para conhecer o Permalab, um espaço informal de experimentação criado por um grupo de estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o melhor será fazer a oficina Da Semente ao Prato (domingos, 15.00-18.00). Leve luvas de jardinagem, recomendam eles. E para conhecer a startup Raiz Farm, que pretende desenvolver redes de hortas verticais pelos bairros das grandes cidades, rume ao Arroz Estúdios num dos sábados. Há visitas acompanhadas das 14.00 às 18.00 e a oficina Vertical Farming (15.00-16.30), se quiser começar a meter as mãos na massa.

Cláudia Pereira/Jardins Abertos Raiz Fram

Mas há mais novidades. Este ano, o festival abre com uma festa de apresentação do programa na sexta-feira, às 19.30, no Palácio Cabral, na Calçada do Combro. O restaurante Animal, do Hotel Hotel, criou o Da Horta para a Mesa, um menu inspirado no festival Jardins Abertos que vai estar disponível para reservas durante os quatro dias do evento, ao almoço e jantar. E, no campeonato dos jardins, vão ser revelados os da Casa de São Mamede, na Rua da Escola Politécnica, cuja fachada esconde singelas flores em canteiros elevados, uma "magnífica pérgula de buganvílias" e uma "figueira tropical de grande porte".

DR/Jardins Abertos Vai haver yoga na Estufa Fria

A programação mais habitual não desilude. Vários jardins terão entrada livre nos dois fins-de-semana, haverá oficinas e actividades para fazer em família, e também oficinas técnicas, como a de Sementes para Propagação de Herbáceas de Flor, no Monteiro-Mor, e a Oficina Prática de Enxertia e a Oficina Prática de Alporquia, ambas na Quinta Conde dos Arcos. Destaque ainda para a provavelmente muito requisitada visita guiada O Jardim como Construção Cultural, pela arquitecta paisagista Aurora Carapinha, no Jardim Gulbenkian. O programa é extenso, são mais de 50 actividades, consulte-o aqui.

Jardins Abertos, Primavera 2023. 19, 20, 21 e 27, 28 Maio. Varios locais. Entrada livre. Algumas actividades exigem marcação.

