EMEL suspende circulação de bicicletas GIRA

Tendo em conta a situação vivida no país, a empresa municipal suspendeu o funcionamento do serviço de bicicletas partilhadas.

Na sequência da declaração do Estado de Emergência no país, a EMEL decidiu suspender a operação da rede de bicicletas partilhadas GIRA, em Lisboa, anunciou esta sexta-feira a empresa municipal. A empresa que tutela o serviço partilhado de mobilidade já havia, nos últimos dias, reforçado os procedimentos de higienização dos equipamentos.

Os utilizadores com passes activos terão um aumento da vigência dos mesmos correspondente à duração da suspensão do serviço. “Esta medida soma-se às anteriormente postas em prática pela empresa municipal, de suspensão do pagamento de estacionamento na via pública e estacionamento gratuito para residentes em parques da EMEL, com vista a colaborar na luta contra o COVID-19 e para que a cidade de Lisboa retome com a maior rapidez possível a normalidade do seu dia-a-dia”, afirma a EMEL numa nota partilhada com as redacções.

A Carris e o Metro de Lisboa continuam em funcionamento na cidade e, para evitar a propagação do COVID-19, provocado pelo novo Coronavírus, operam sem a obrigatoriedade de pagamento de bilhete por tempo indeterminado.

