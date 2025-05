Encontrar esplanadas ao sol? Há uma app para isso

Poucas coisas na vida sabem melhor do que beber um copo ao ar livre. Pensando nisso, a aplicação Sunseekr chegou para revolucionar a procura por um lugar ao sol.

O mapa mostra os cafés e bares com mais sol a cada momento do dia. Além da posição do sol nos diferentes horários, a aplicação leva em consideração também a altura das construções ao redor, mostrando com alta precisão que esplanadas estão à sombra dos prédios.

Mo Dawod, o criador da app, é arquitecto de formação, e lançou a ideia inicialmente no Reddit como um projecto experimental de design. Uma combinação de simulações de sombra em tempo real com o software de navegação Mapbox e dados do OpenStreetMap, o Sunseekr teve aprovação instantânea dos londrinos. “Merece um prémio Nobel honestamente”, comentou um dos usuários da plataforma no Reddit.

Lisboa, fazendo jus ao título de uma das capitais Europeias com mais horas de sol, tem um mapa cheio de sóis amarelos. O mapa é interactivo e permite que os utilizadores planeiem antes do tempo os bares e cafés que devem visitar para usufruir do sol nas esplanadas. Basta ajustar o horário no campo superior do ecrã para ver que esplanadas perto de si serão as mais soalheiras. Se o calor for muito e o que quer é fugir do sol, não há problema. A aplicação também mostra os melhores sítios com sombra para refrescar.

O plano é continuar a adicionar mais estabelecimentos ao Sunseekr, como os restaurantes. Até lá, podes usar a app para aproveitar os melhores cafés e bares. Se as opções do mapa ainda parecem demasiadas, as listas de recomendações Time Out para cafés e bares em Lisboa ajudam na escolha.

