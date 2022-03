Entre coroas e raminhos, o Príncipe Real tem uma nova florista

Catarina Sampaio Soares é a nova florista da Embaixada do Príncipe Real. Descobriu a vocação ao acaso. Na verdade, não sabia que gostava assim tanto de flores. Agora com a primeira loja aberta ao público, evoca as "coroinhas" com que começou outrora.

A ideia surgiu há 10 anos quando criou coroas de flores para o casamento da irmã de uma amiga. Os arranjos suscitaram tanto interesse que decidiu criar uma página no Facebook. Começou por trabalhar em casa, até que em 2019 abriu o seu primeiro atelier. Em 2020 mudou-se para um espaço maior.

O negócio floresceu — das coroas aos bouquets, depois para as lapelas dos casacos e os restantes acessórios. Ainda assim, foi durante a pandemia que o negócio se expandiu. “Houve muito interesse em arranjos — para oferecer de presente, para terem em casa. A procura foi aumentando e surgiu a necessidade de ter um espaço onde as pessoas, em vez de encomendarem e terem de esperar que faça, podem vir por impulso, escolher e levar”, conta Catarina à Time Out.

Vasco ASC Monteiro

Neste palacete do século XIX, o destaque vai para a moda nacional e a clientela é, na maioria, turistas que passeiam pelo centro de Lisboa. “Espero atrair mais clientes e chegar a um público que não me conhece do mundo das noivas e dos casamentos. Ou pessoas que simplesmente queiram um raminho de flores.”

Para os visitantes da Embaixada, não é totalmente surpreendente ver uma florista no átrio do edifício. Antes da nova inquilina, já outra florista assentou arraiais por aqui, ainda que só com flores frescas. Catarina também as usa em bouquets das noivas, mas é nas flores secas e preservadas que aposta. “As primeiras palavras que ouço são: ‘Ah, são flores secas!’. É a surpresa das flores secas, das cores diferentes, dos formatos diferentes. As pessoas param para ver.”

Enquanto as flores secas já foram frescas na natureza, mas secaram naturalmente. As preservadas secaram através de um processo feito em fábrica, através de processos químicos, onde são desidratadas e, em muitos casos, tingidas. Estas últimas têm a vantagem de durarem mais tempo.

Vasco ASC Monteiro

Aqui, encontramos três formatos: pequenos ramos em papel pardo prontos a entregar e feitos por Catarina (os que têm mais procura), em vaso ou aos molhos para quem prefere fazer os próprios arranjos em casa.

O atelier na Rua dos Contrabandistas continua a funcionar, apenas para arranjos personalizados, como casamentos, festas, primeiras comunhões e também despedidas de solteira. Catarina passa lá muito tempo a aperfeiçoar novos trabalhos e a repor os produtos mais procurados da loja. Todos os dias, ao fim da tarde, passa no Príncipe Real para deixar novos raminhos.

Embaixada, Praça do Príncipe Real, 26. Encomendas: catarina.flowerdesign@gmail.com. Seg-Sáb 12.00-20.00 e Dom 11.00-19.00. Preço: a partir de 18€.

