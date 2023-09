Ericeira. Índigo despede-se do Verão com duas festas de praia

Os eventos, com assinatura do Ministerium, têm data marcada para 16 e 17 de Setembro. Os bilhetes já estão disponíveis.

Dizer adeus ao Verão com duas festas de praia e muita música house e techno. É esta a proposta do Índigo, o restaurante e bar da Foz do Lizandro, Ericeira, para os dias 16 e 17 de Setembro. Tudo com a curadoria do Ministerium e o apoio da Sea Sound Club.

À semelhança do que aconteceu no passado dia 5 de Agosto, a primeira festa vai ter a duração de 12 horas (18.00-06.00), com animação garantida pelos DJs André Cascais, Hélio e Tiago, do colectivo Pandilla Ltd; Manuel Cotta, Mariana Barosa e Velvet Velour, que chega do Reino Unido. No dia seguinte, domingo, a festa é mais curta (16.00-22.00), mas também não faltará música.

Os primeiros bilhetes para a festa de sábado já voaram, por isso o melhor é agarrar-se já à segunda ronda (20€). Para domingo não há um valor fixo de bilhete, mas será pedido um contributo para os bombeiros de Ericeira.

Rua do Passadiço, Foz do Lizandro (Ericeira). 92 686 3781. 16 Set 18.00-06.00, 17 Set 16.00-22.00. 15€-25€

