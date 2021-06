Escola Superior de Dança volta a subir ao Castelo de São Jorge

O Castelo de São Jorge vai ser palco, mais uma vez, do Site Specific de Lisboa, promovido pela Escola Superior de Dança. O evento arranca esta segunda-feira, 22 de Junho, pelas 19.00, e repete-se nos dias 23, 29 e 30 de Agosto, à mesma hora.

Entre 14 e 18 de Junho, 35 estudantes finalistas da Licenciatura em Dança da Escola Superior de Dança estiveram em residência artística orientada por Francisco Pedro. Agora, o resultado será apresentado em quatro dias de espectáculos. O ponto de encontro é na Praça das Armas, mas as performances vão decorrer no Fosso ou no 1.º Castelejo (segundo a organização só se saberá no dia das apresentações).

Para assistir à iniciativa, que se realiza ao abrigo da parceria entre a EGEAC/Castelo de S. Jorge e a ESD/IPL, bastará adquirir um bilhete de entrada no Castelo de São Jorge.

Castelo de São Jorge, Rua de Santa Cruz do Castelo. Ter-Qua 19.00. 5€-8,50€.

