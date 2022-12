Espectáculo de videomapping leva ‘Quebra-Nozes’ a Sintra

O Quebra-Nozes, um dos três ballets compostos pelo russo Piotr Ilitch Tchaikovsky, estreou a 18 de Dezembro de 1892, no Teatro Mariinski, em São Petersburgo. Uma obra criada a partir do conto de Natal de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, com o mesmo nome. Agora, poderá rever a história de Clara e do seu soldado num espectáculo de videomapping, apresentado pela Vórtdice Dance Company, na fachada do Palácio Nacional de Sintra. As primeiras apresentações estão previstas para esta quarta-feira, 7 de Dezembro.

Em cena até dia 11, o videomapping tem sessões às 18.00, 19.00, 20.00 e 21.00. O espectáculo está integrado na programação do Reino de Natal, cuja entrada é livre, mas os visitantes são convidados a oferecer bens alimentares não perecíveis, rações ou mantas para animais.

Aproveite a romaria a Sintra para usufruir do ciclo de Concertos de Natal, promovido pela Câmara Municipal de Sintra, nas igrejas e no Centro Cultural Olga Cadaval.

