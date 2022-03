É já no próximo dia 3 de Abril que a humorista Mariana Cabral sobe ao palco do Teatro Tivoli BBVA com um espectáculo inspirado no conceito de baby shower. Só que só os mais rápidos conseguiram bilhetes para o Bumbs Shower, pois os bilhetes para o evento esgotaram em menos de uma hora. Esta quarta-feira, a comediante usou as suas redes sociais para anunciar que haverá, afinal, uma “transmissão online e em direto, aberta e gratuita, tanto no Instagram como no Youtube”.

Uma vez que a receita dos bilhetes, entre os 20 e os 30€, reverte integralmente para o Banco do Bebé – Associação de Ajuda ao Recém-Nascido, a humorista apelou a que quem visione o espectáculo em ambiente digital compre bilhetes-donativo (com o custo de 10€) que reverterão, também, para a mesma IPSS.

Tivoli BBVA. Dom 3. 21.00. 20-30€ (10€ no caso do bilhete-donativo)

