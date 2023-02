Espelho meu, espelho meu. Haverá alguém com um vestido igual ao meu?

A dúvida atormenta muito boa moça neste país, mas Rita e Sara dedicaram-se à resolução deste flagelo nacional. No Ímpar Atelier, a especialidade é só uma: vestidos de festa e replicados com moderação.

O vestido – peça una e simultaneamente capaz de sintetizar um estilo, uma identidade ou um estado de espírito. Cientes da importância de encontrar o modelito perfeito, minimamente exclusivo e a um preço conveniente, Sara e Rita Campos puseram mãos à obra. Primeiro, vieram os vestidos, só depois a marca que os pôs a circular nas redes sociais. O Ímpar Atelier chegou no Verão passado e com os casamentos debaixo de olho.

Sem nenhum vínculo ao mundo da moda (ambas fazem carreira na área da gestão), as duas irmãs passaram de consumidoras atentas a designers de improviso. "Sempre que íamos um casamento, tínhamos algumas ideias e pedíamos a uma costureira que fizesse. Muitas amigas – e mais tarde outras pessoas menos próximas – viram e começaram a pedir para criarmos alguma peças", explica Sara.

DR Winter Poems, a colecção de Inverno

O que começou por ser um truque para garantir conforto, personalidade e originalidade nas escolhas de guarda-roupa depressa se tornou numa cobiçada fórmula. A pedido de muitas jovens, Sara e Rita – com 30 e 27 anos, respectivamente – criaram a própria marca. "Nesta faixa etária, as raparigas gostam de se sentir diferentes. E, sobretudo, de andar sem aquele medo de encontrar alguém vestido de igual", acrescenta Rita, a irmã mais nova.

As primeiras peças chegaram no início do Verão, mesmo a tempo do arranque da temporada de casamentos. Modelos que partiram de ideias já executadas a título pessoal, sem esquecer a pitada de arrojo que, no início, lhes serviu de chamariz. "Também nos inspirámos na moda espanhola para criar coisas mais arrojadas – conjuntos de três peças, com uma capa, com vestido e casaco –, que não fosse só mais um vestido", detalha ainda Rita.

DR Rita e Sara Campos, as fundadoras da Ímpar Atelier

Costas a descoberto, bordados, mangas balão – enquanto os cortes permanecem clássicos, a excentricidade revela-se nos detalhes. Sara chama-lhe wow factor e garante que os modelos menos convencionais foram os primeiros a esgotar, também por conta do número reduzido de reproduções para cada peça. Os preços vão dos 120€ aos 175€ e, para já, o ponto de venda é a loja online.

Com o Inverno veio a segunda colecção do Ímpar Atelier. "Enquanto a primeira tinha peças para ocasiões mais solenes, para o Inverno, retirámos alguma dessa formalidade", descreve Sara. A maioria das propostas piscou o olho à época festiva, mas a descontracção faz com que possa chegar à Primavera sem causar estranheza.

DR Iconic Collection, a colecção de Verão

Para 2023, a dupla já pensa numa nova colecção cápsula, que diz não ser de Verão nem Inverno. E, claro, há que preparar aquela que é, por excelência, a época dos casamentos. Sempre com conta, peso e medida, pelo menos enquanto este atelier não se abre a encomendas personalizadas.

