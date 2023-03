Esplanadas provisórias no Príncipe Real podem ter os dias contados

Primeiro o confinamento, depois a autorização para a instalação de esplanadas provisórias no espaço público como forma de compensar as regras apertadas de distanciamento então impostas. Agora, os comerciantes, em particular espaços de restauração, que têm esplanadas com licenças provisórias no espaço público, muitas em lugares de estacionamento, terão de desmontar as estruturas ou pedir uma nova licença. O presidente da Junta de Freguesia de Santo António, Vasco Morgado, diz à Time Out que novas licenças serão estudadas “caso a caso”.

“As esplanadas sempre foram provisórias. Agora demos a notificação de saída e caso a caso vamos rever algumas”, explica Vasco Morgado. Um procedimento que irá ter em conta os espaços que causaram mais, ou menos, incómodo aos moradores. “Houve situações que causaram muito transtorno e houve outras em que não tivemos uma única queixa. O espaço público não é todo privado, os moradores têm direito ao descanso”, acrescentou, sabendo que “há comerciantes que não vão gostar”. “Mas desde o primeiro dia que era provisório”, lembra.

É na zona do Príncipe Real que está grande parte destas esplanadas, de espaços como o Faz Frio, a Padaria Portuguesa, ou o Sujamãos.

Recordamos que a proliferação de esplanadas no espaço público tem gerado debate na cidade, em particular nas freguesias mais centrais, onde há mais movimento nocturno. Mesmo as que não têm licenças provisórias. É o caso da Misericórdia, que em Agosto do ano passado limitou o horário de encerramento das esplanadas da Rua de S. Paulo, Rua da Boavista e Largo Conde Barão.

