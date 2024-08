Está a chegar a Londres uma exposição de memorabilia ultra-rara dos Oasis

Talvez já tenha ouvido a grande notícia. Não, não é sobre guerras, economia ou fome. Não, a grande notícia é esta: os Oasis estão de volta. Para celebrar este importante, este monumental acontecimento, Londres vai acolher uma grande exposição de objectos ultra-raros da banda, em Outubro.

A ter lugar no The Cumberland Hotel em Marble Arch, a exposição – intitulada “Together We'll Fly” – reunirá a maior colecção de sempre de memorabilia dos Oasis, e contará com merchandise autografado, passes para os bastidores, malas de avião e muitas das guitarras de Noel Gallagher.

“Eles definiram uma geração e todas as gerações seguintes”, disse Kyle Dale, uma das pessoas por trás da exposição, porventura exagerando um bocadinho. “Para os fãs, ver esta colecção, desde a primeira demo até aos seus actuais projectos a solo, é uma verdadeira experiência única.”

Esta experiência única é a segunda iteração desta exposição em particular, com a anterior a ter lugar em Manchester no passado mês de Junho. No entanto, esta é maior e mais abrangente, e contará também com uma série de perguntas e respostas apresentadas pelo jornalista musical John Robb.

“Together We'll Fly” estará no The Cumberland Hotel, de 18 a 20 de Outubro. Mais detalhes e ingressos aqui.

