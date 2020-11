Está a chegar o segundo livro das Lojas com História de Lisboa

O segundo volume de Lojas com História chega às livrarias a 27 de Novembro. O roteiro, com mais de 328 páginas de textos e imagens, é dedicado a mais 76 espaços de comércio tradicional de Lisboa. As fotografias são de Luís Aniceto e Miguel Saavedra.

O novo livro continua o trabalho de documentação iniciado em 2017, com a edição do primeiro volume de Lojas com História, dedicado a 82 estabelecimentos históricos da cidade. Uma edição com a chancela Tinta da China, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa.

Mais de centena e meia de estabelecimentos receberam o selo de Loja com História, até ao momento. Enquadrados no Regime de Reconhecimento e Protecção de Estabelecimentos e Entidades de Interesse Histórico, estes espaços estão, por exemplo, isentos de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e têm apoio nas despesas de conservação e manutenção.

O programa também ajuda na sua divulgação. Além dos dois livros, há uma plataforma online onde pode saber quase tudo sobre cada uma destas casas.

Lojas com História 2 (Tinta da China). 32,90€.

