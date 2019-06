Está a nascer um Mega Manjerico solidário nas Amoreiras

Três artistas portugueses juntam-se a uma iniciativa solidária da agência de publicidade Tux&Gill que celebra 25 anos enquanto abraça a missão da associação Acreditar.

Este ano pode levar um manjerico para casa com mais pinta. Desde esta quinta-feira, numa estufa junto à Rua das Amoreiras, encontra um grande manjerico, diferente de todos os outros, mas só em tamanho. Junto à planta que dá um cheirinho especial aos Santos Populares estão os vasos que vão ser pintados para apoiar a Acreditar, uma associação de pais e amigos de crianças com cancro.

Vanessa Teodoro, Peixe Pedro e Hugo Lucas são os artistas urbanos convidados a pintar os vasos ao vivo, transformando-os em obras de arte exclusivas. Se estiver interessado em apoiar esta causa solidária, basta escolher o seu vaso preferido e deixar um donativo a partir de 5€. O dinheiro angariado reverte na totalidade em favor da associação Acreditar.

©Tux&Gill

"Na Tux&Gill acreditamos que a criatividade com um propósito compensa. Em tudo o que fazemos e durante os nossos 25 anos de histórias, a simplicidade e dar o protagonismo às pessoas e marcas com que colaboramos é o nosso propósito maior. Decidimos assim abrir ao público em geral a nossa maneira de estar e comemorar o nosso aniversário com uma criação que junta todos os lisboetas por uma causa maior. Por isso, durante estas Festas Populares, convidamos todos a levar um manjerico único para casa", defende António Leitão de Sousa, director geral desta agência de publicidade alfacinha.

O Mega Manjerico pode ser visitado até 12 de Junho das 12.00 às 15.00 e das 17.00 às 19.30.

