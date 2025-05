Está confirmado: Bad Bunny vai dar um segundo concerto em Lisboa

Vai haver um segundo concerto em Lisboa de Bad Bunny. Depois de ter anunciado um concerto no Estádio da Luz a 26 de Maio de 2026, o músico porto-riquenho acaba de confirmar uma segunda data na capital portuguesa, marcada para o dia seguinte, 27 de Maio. A notícia foi avançada pela promotora Live Nation, responsável pelos dois espectáculos que marcam a estreia do artista em Portugal.

A forte procura pelos bilhetes para o primeiro concerto levou à abertura desta nova data, segundo a promotora, que dá assim mais uma oportunidade aos fãs que não conseguiram, pelo menos para já, garantir entrada. A venda ao público em geral arranca esta sexta-feira, 9 de Maio, com preços que vão dos 70 aos 545 euros. Esta quinta-feira foi apenas a "pré-venda" de bilhetes.

Estes concertos fazem parte da digressão Debí Tirar Más Fotos, centrada no mais recente trabalho de Bad Bunny, que leva o mesmo nome. A estreia no nosso país do autor de sucessos como “Tití Me Preguntó” ou “DtMF” surge depois de duas tentativas falhadas, devido à pandemia, para actuar em festivais como o Primavera Sound e o MEO Sudoeste.

O reggaeton, o trap latino e as influências pop e electrónicas que caracterizam o universo musical de Bad Bunny vão ecoar no estádio do Benfica, que já recebeu nomes como Taylor Swift, Ed Sheeran e Rammstein nos últimos anos. Esta digressão internacional surge após uma residência de concertos esgotada em Porto Rico e promete replicar o êxito noutras cidades europeias, incluindo Madrid, Marselha e Estocolmo, onde também estão agendados espectáculos.

A campanha que antecipou o anúncio dos concertos em Lisboa foi marcada por pistas enigmáticas, com cadeiras de plástico brancas – idênticas às da capa de Debí Tirar Más Fotos – a surgir junto a estádios por toda a Europa. No Estádio da Luz, a imagem partilhada nas redes sociais pelo Sport Lisboa e Benfica alimentou os rumores, depois confirmados, de que Bad Bunny estava prestes a estrear-se em solo português.

Estádio da Luz (Lisboa). 26 e 27 Mai 2026 (Ter-Qua). 70€-545€

