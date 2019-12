Esta cozinha em Alfama é um verdadeiro Mimo

Há um novo canto em Alfama onde a comida é descomplicada e se deixa misturar além fronteiras. No Mimo de Alfama, a carta vai de petiscos a brunches, das tartes às buchas, sempre de olhos postos na tradição e no bairro.

Um pátio acolhedor e um estandarte na parede, logo acima da entrada, indicam-nos o sítio. Dentro, o Mimo de Alfama, espaço que Vera Claro e o primo, João, fizeram nascer, enche-se de luz e de uma decoração que conjuga o cru e minimalista com apontamentos cuidados. A carta é extensa e procura levar, dentro dos sabores portugueses, apontamentos a outras geografias, sem que seja possível definir o Mimo como um restaurante ou um café. Cabem neles as duas identidades.

Fotografia: Inês Félix

Não faltam sandes como a clássica mista (2,30€), as mais surpreendentes panquecas de abóbora ou de trigo sarraceno sem glúten com ovo mexido (4€), com compota de tomate e queijo de cabra (4,50€) ou com bolonhesa e parmesão (7,60€), ovos estrelados ou mexidos (3,85€). Há, também, à Brás de legumes da época (entre os 4,20 e os 6,20€), de bacalhau (entre os 4,80 e os 6,80€) ou de alheira (entre os 4,50 e os 6,50€) para uma ou duas pessoas, respectivamente. Os torricados ribatejanos, fatias de pão caseiro guarnecidas e levadas ao forno, aqui são feitos com queijo de cabra, tomate e mel (5,90€), queijo da serra, presunto e rúcula (6,20€) ou de coelho de coentrada com alho assado (6,50€).

Vera esteve a trabalhar em alguns projectos ligados à comida, como o comboio presidencial de Gonçalo Castel-Branco, e a vontade de entrar nesta área começou a crescer. "Gosto muito de receber pessoas. Adoro ter a casa cheia de gente e de cozinhar, portanto foi muito por aí", diz Vera sobre a identidade do Mimo. "O nome vem de mimo, de mimar, de receber, de dar tempo e atenção às pessoas que cá vêem."

Fotografia: Inês Félix

As especialidades da casa são as tartes Alsacianas, semelhantes a uma pizza branca mas com massa extra fina e não fermentadas. Há a de queijo de cabra, pêra, compota de tomate e manjericão (7,90€), bacalhau e compota de cebola (8,50€), burrata, bacon ou fiambre (7,90€) e, finalmente, a vegan (7,90€). Nos menus compostos, as buchas clássicas como a bifana em bola de Mafra (5,50€) ou o prego em bola de Mafra com queijo da Serra (8,50€) fazem-se acompanhar de sopa ou salada.

Os menus pequeno-almoço ou lanche incluem duas opções: mini (2€), com fatia de bolo do dia e café, ou Mimo (5,85€), com panquecas, sumo ou iogurte e café. E, finalmente, o menu brunch, outro dos destaques e disponível todos os dias, novamente com as opções mini (9€ com brás, panquecas, sumo, iogurte e café), ou Mimo (15,50€ com sopa, torricado, panquecas, sumo, iogurte e café).

Fotografia: Inês Félix

Nas sobremesas, a mousse de chocolate com frutos secos, azeite e hortelã (2,75€), o banoffee (2,75€) ou a tarte Alsaciana de Nutella com caramelo salgado e banana (5€), são algumas das opções. Acompanhe com os sumos naturais de laranja (2,75€) ou o sumo do dia (3€).

Travessa do Terreiro do Trigo, 4 (Alfama). 21 010 6544. Ter-Dom 09.00-17.00.

