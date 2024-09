Esta é oficialmente a praia “mais relaxante” do mundo

As praias são óptimas. Quer seja um surfista, um bodyboarder, um jet-skier ou um nadador, muitos de nós adoramos passar as férias a tentar encontrar uma baía fantástica para praticar desportos aquáticos.

Mas há uma outra actividade para a qual as praias são óptimas – relaxar. É isso mesmo: nem mesmo os viajantes mais aventureiros podem negar que adoram passar umas boas horas estendidos na areia, e agora conhecemos as melhores praias do mundo para o fazer.

O SpaSeekers.com registou o número de vezes que as palavras "relaxante" e "relaxar" foram utilizadas em comentários de viagens online sobre praias de todo o mundo, e Little French Key, que fica numa ilha privada nas Honduras, foi classificada como a mais relaxante.

Quase 17% dos 4250 comentários mencionaram essa palavra tão importante. Com as suas clássicas areias brancas, águas perfeitamente límpidas e um ambiente fora da rede, não nos choca.

Em segundo lugar está Palm Cove, na Austrália, e em terceiro a praia geotérmica de Nautholsvik, na Islândia. É evidente que existem excelentes lugares para relaxar em todos os cantos do mundo – veja o resto da lista abaixo.

Estas são as praias mais relaxantes do mundo

Little French Key, Honduras Palm Cove, Austrália Praia geotérmica de Nautholsvik, Islândia Praia de Yas, Emirados Árabes Unidos Praia de Saud, Filipinas South Padre Island, Estados Unidos Praia de Otres, Camboja Praia de An Bang, Vietname White Bay, Ilhas Virgens Britânicas Boca Grande, Estados Unidos Marimegmeg Beach, Filipinas Lindquist Beach, Estados Unidos Crescent Beach, Estados Unidos Praia de Ayia Thekla, Chipre Praia secreta, Belize Praia de Palolem, Índia Tybee Island, Estados Unidos Baía de Arugam, Sri Lanka Praia de Serendipity, Camboja Praia de Ngapali, Myanmar Lagoa Muri, Ilhas Cook Praia de Sanur, Bali Praia de Folly, EUA Praia de Doctor's Cave, Jamaica Praia de Corniche, Emirados Árabes Unidos

Sim, praia!

Da areia mais branca à água mais azul, há muitos elementos que fazem parte de uma óptima praia. Mas para obter mais conselhos dos especialistas, a Time Out tem listas das melhores nos EUA, no Reino Unido, na Europa e no mundo.

🌍 Como está a vida na sua cidade? Responda ao Time Out Index Survey

+ Em Espanha, há bilhetes de comboio muito baratos à venda esta semana