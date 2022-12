Esta exposição reinvindica o estatuto de arte para a fotografia documental

A associação CC11 e Narrativa juntaram-se à Galeria Santa Maria Maior para apresentar anualmente uma exposição colectiva capaz de promover o lugar da fotografia documental e do fotojornalismo em Portugal nas galerias e colecções de arte, públicas e privadas. Com inauguração prevista para este sábado, 17 de Dezembro, “Edição Limitada” reúne trabalhos de 66 fotojornalistas portugueses, incluindo Adriano Miranda, Alfredo Cunha, Diana Tinoco e Francisco Romão Pereira (da Time Out).

Com Tiago Miranda a coordenar a iniciativa, a exposição procura reflectir uma nova proposta de entendimento sobre o que é o fotojornalismo e a fotografia documental e, nas palavras do próprio, “reclamar um direito tão antigo quanto a própria invenção da fotografia”. “Apesar do mercado da arte viver da transacção de objectos que nos são emocionalmente próximos, originais, únicos e com potencial histórico, há muito tempo que, em Portugal, os circuitos das galerias de arte e das colecções públicas e privadas coexistem de costas voltadas para com o fotojornalismo”, considera.

Emília Ferreira, directora do Museu Nacional de Arte Contemporânea, não podia concordar mais. “Muitos dos representados nesta exposição veem há muito as suas imagens expostas e estudadas em espaços institucionais”, constata no texto de apresentação da exposição, interrogando-se logo a seguir: “Porque resistiremos a considerar arte esta disciplina da fotografia? Não tenho resposta.”

Patente até 21 de Janeiro de 2023, “Edição Limitada” pode ser visitada de segunda-feira a sábado, das 15.00 às 20.00, na Galeria Santa Maria Maior. A entrada é livre.

Galeria Santa Maria Maior, Rua da Madalena, 147. Seg-Sáb 15.00-20.00. Grátis

