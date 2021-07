Esta loja de bebidas artesanais quer redefinir a maneira como socializamos

The Other Bottle

Na The Other Bottle há bebidas artesanais complexas, mas nenhuma tem álcool. A ideia é criar uma alternativa tão saborosa quanto saudável, que nos desafie a repensar os nossos hábitos de consumo. “Quis parar de beber, mas não queria deixar de sair com amigos. Que alternativas existem? Em conversa com a Nadja, descobri um novo estilo de vida e senti-me motivada para fazer parte desta mudança de uma forma mais activa e participativa”, conta Fran Zolin, co-fundadora deste novo projecto de curadoria de bebidas não-alcoólicas.

Fran e Nadja Baldaconi conheceram-se em Londres, onde se trabalha tanto quanto se bebe (spoiler: muito). Mas é em Portugal, na cidade de Lisboa, que esperam encontrar o espaço certo para abrir The Other Bottle. Por agora, estão não só entusiasmadas como 100% focadas na inauguração da loja online, onde querem começar a dar a conhecer o conceito de mindful drinking, isto é, a prática de questionar o nosso relacionamento com o álcool ‒ porquê e quanto bebemos no nosso dia-a-dia.

Fotografia: Matt Austin Vinho Wild Life (com apenas 0,5% de teor alcoólico)

“A Nadja já era uma mindful drinker quando a conheci. Por isso, quando resolvi parar completamente de beber, contei-lhe a minha decisão e a gente começou a perceber que, na verdade, estávamos a falar de uma tendência gigantesca, especialmente no norte da Europa e nos Estados Unidos, que se está espalhando pela própria indústria e prova que é possível continuar tendo vida social sem álcool”, diz Zolin, por vídeo-chamada. “A partir daí, descobrimos um mundo de bebidas que estavam saindo e não eram só um refresco ou só uma kombucha. São realmente feitas artesanalmente e com a mesma complexidade de uma bebida alcoólica.”

Por outro lado, Nadja ‒ que já investia muito do seu tempo a descobrir novos ingredientes para o que chama de “cozinha ancestral” ‒ decidiu fazer um curso de mixologia com a bartender brasileira Néli Pereira, que também é uma activista do consumo consciente. “Eu seguia os seus lives, onde ela ensinava a fazer drinques, inclusive sem álcool. Quando ela falou da sua campanha da Temperança, para mim fez muito sentido, porque sabia que a bebida me deixava mais cansada, eu não queria ter ressaca no outro dia e queria melhorar a minha qualidade de vida.”

The Other Bottle Cerveja artesanal sem álcool Big Drop Brewing Co.

Feita a curadoria para The Other Bottle, Nadja e Fran propõem cerca de 48 referências de vinho, cidra, cerveja e até bebidas espirituosas, como gin, de marcas internacionais premiadas, como a dinamarquesa Ish, a australiana Lyre’s e a inglesa Three Spirit. Com preços a variar entre os 2,65€ e os 35€, o álcool não entra na equação: todas as propostas são “alc-free” (ou o nível de teor alcoólico é mesmo muito baixo), mas garantem a mesma complexidade da bebida alcoólica na qual se inspiram. O segredo está nos ingredientes naturais, harmoniosamente combinados para produzir sabores originais, pensados para diferentes ocasiões, desde “levantar o astral” até relaxar antes de ir dormir.

A longo prazo, as duas amigas esperam não só conseguir criar uma comunidade como ter um espaço de encontro e experimentação, onde as pessoas possam provar as bebidas mas também aprender a fazer cocktails. Depois, quem sabe, talvez se aventurem ainda mais e lancem também a sua própria marca sem álcool, sugerem entre risos. “Você sente muito mais o sabor de todos os ingredientes. Não é só surpreendente como dá a oportunidade de se conectar muito mais com o outro, porque a cerimónia de sentar para beber tem esse objectivo, mas depois de duas, três ou quatro, a gente acaba se separando. Mas estas bebidas sem álcool só nos unem, porque nada em nós é alterado.”

+ Mercadona lança nova cerveja sem álcool

+ Isto vai aquecer: já chegou a nova edição da Time Out Lisboa