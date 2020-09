Esta marca portuguesa de subscrição de plantas ajuda-o a fazer uma horta em casa

As caixas da Hortini, entregues quatro vezes por ano, vêm em três tamanhos, com 12, 24 ou 36 plantas bebés, prontas a plantar.

Nunca é demais repetir: viver na cidade não é sinónimo de renunciar às potencialidades da agricultura. Muito menos quando há caixas de subscrição como a Hortini. De três em três meses, esta marca portuguesa promete levar-lhe até à porta pelo menos uma dúzia de plantas hortícolas da época, com direito a guia de plantação e manutenção, para que possa ter uma horta em casa de fazer inveja.

“A Hortini é o empurrão que faltava a todos aqueles que querem colher o prazer daquilo que plantam”, lê-se em comunicado da marca, que selecciona as culturas adequadas à época e as envia aos subscritores já prontas a plantar. Mas como é que a subscrição funciona exactamente?

Há três tamanhos de caixas – com 12, 24 ou 36 plantas hortícolas – e as entregas são feitas apenas quatro vezes por ano, em Janeiro, Abril, Julho e Outubro. Dependendo da época, poderá receber diferentes variedades de alface (frisada ou roxa, por exemplo), brócolos, tomate, couve portuguesa, courgette e cenoura. A subscrição trimestral (a partir de 25,99€) inclui ainda a oferta de um guia básico de plantação e manutenção da sua horta.

Se ainda não tem uma horta pronta para a plantação, não se preocupe: a Hortini também consegue ajudar nisso. Basta enviar um e-mail com essa vontade e a marca ajuda-o tanto a escolher o espaço ideal como a tirar todas as suas dúvidas de principiante. No próprio site da marca, há um guia com exemplos de possíveis disposições de plantas, a distância a que deve plantá-las umas das outras e os cuidados básicos.

Normalmente as plantas demoram cerca de quatro a oito semanas até começarem a produzir vegetais. Portanto, em aproximadamente um a dois meses depois da plantação será capaz de ver resultados e começar a colher.

