Está na hora de ser saudável. A Feira da Educação e Saúde dá uma ajuda

Nos dias 11, 12 e 13 de Maio, nos Jardins Vasco da Gama, em Belém, vai poder aprender a ser mais saudável, entre aulas de yoga, karaté e dança.

Vem aí mais uma Feira da Educação e Saúde, organizada pela Junta de Freguesia de Belém. O evento tem como objectivo a sensibilização dos lisboetas para os hábitos de vida saudáveis e a divulgação de várias associações e entidades ligadas à área. Mas se pensa que durante três dias, vai ser só zonas de rastreios gratuitos e colheitas de sangue (também as há, com a presença indispensável do Instituto Português do Sangue e da Transplantação), desengane-se. Estão planeadas muitas actividades e demonstrações para toda a família.

Na sexta de manhã, entre as 10.30 e as 12.30, há Chi-Chung, primeiros socorros para crianças, um concerto de música infantil e arteterapia para adolescentes. Depois do almoço, a partir das 14.00 há mais Chi-Chung e das 17.00 às 18.00 conte com uma aula de SwáSthya promovida pela Escola de Yoga 5 de Outubro.

No sábado, há que estar em grande forma para aguentar o dia inteiro: entre as 10.10 e as 12.30 há actuações de ginástica sénior, karaté e yoga. Já durante a tarde, conte com power dance e danças country. No último dia de feira, não há descanso para ninguém, nem sequer para quem está à espera de bebé, com dança do ventre para grávidas. O evento acaba com uma aula de yoga do riso.

