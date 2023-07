Esta piscina na Amadora tem mais de 360 mil bolas onde mergulhar

Chama-se The Pool, encontra-se no centro comercial Ubbo e está aberta todos os dias, das 11.00 às 22.00.

No Inverno, costuma haver o popular rinque de gelo. No Verão, é a vez de The Pool (“a piscina”) que, em vez de ter água, tem mais de 360 mil bolas, todas brancas, como a espuma do mar. Patente na praça central do Ubbo até 17 de Setembro, está aberta todos os dias, feriados incluídos, das 11.00 às 14.00 e das 15.30 às 22.00.

São cerca de 570 metros quadrados (sim, é muito metro) onde brincar – como quem diz, saltar, nadar, mergulhar e sabe-se lá que mais – sem correr o risco de apanhar uma molha.

Os preços começam nos 5€, para 20 minutos de diversão, e vão até aos 8€, para 40. Se for em família, há um bilhete a 16€, para dois adultos e duas crianças, por 20 minutos. Mas, atenção, é obrigatório ter meias do Sould Park Jump, o parque de trampolins do Ubbo, que funciona de segunda a domingo, das 11.00 às 23.00.

Caso rume ao Ubbo com crianças, fique a saber que também há oferta de entretenimento gratuito, nomeadamente o escorrega do Draqui, um dragão cujo corpo é um escorrega – e, surpreenda-se, são dois pisos a escorregar. Sim, leu bem.

